دنيا عبد العزيز تُرزق بابنتها الأولى واختارت لها هذا الاسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - استقبلت الفنانة دنيا عبد العزيز خلال الأيام الماضية ابنتها الأولى جودي، وكشفت عن الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، ووضحت لمتابعيها أنها اختارت لها اسم والدتها التي ما زالت متأثرة برحيلها حتى الآن.

دنيا عبد العزيز تُرزق بابنتها جودي

نشرت دنيا عبد العزيز صورة عفوية ليدها ويد زوجها وهما يحملان حذاء أطفال وكتبت تعليقاً قالت فيه "24/10/2024 الحمد لله على نعمة جودي، محتجالك يا أمي، سميتها جودي عشان أحبها أكتر،ربنا يحفظها يارب".

وقد تفاعل عدد كبير من محبي دنيا مع هذا الخبر وتمنوا لها السعادة برفقة أسرتها الصغيرة، وفوجئ البعض بهذا الخبر خاصةً وأن دنيا لم تعلن في وقتٍ سابق خبر حملها ولم تظهر طوال هذه الفترة في أي فعاليات فنية أو مناسبات عامة.

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يُذكر أن دنيا عبد العزيز احتفلت في فبراير 2022 بعقد قرانها في حفلٍ بسيط جمع عائلتها وأصدقاءها، وانتشرت صور عقد القران على مواقع التواصل الاجتماعي، وحضره كل من مصمم الأزياء هاني البحيري والفنان محمد عادل ميدو والفنانة دينا.

وعلى الرغم من قصة الحب الكبيرة التي تجمع دنيا بزوجها، لكنها تفضل الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية، وشاركت جمهورها بصور قليلة من الأوقات التي استمتعوا فيها معاً سواء في الإجازات أو ظهورهما في المناسبات الرسمية.

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المداح آخر أعمالها

الجدير بالذكر أن آخر أعمالمشاركتها في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "المداح أسطورة العودة"، بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب ونجوم المواسم السابقة هبة مجدي، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، مع ظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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