الامارات | أخطاء شائعة في تربية المواليد الجدد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتطلب تربية طفل حديث الولادة "التفكير في جوانب متعددة، مثل التغذية والنوم وتغيير الحفاضات والحفاظ على سلامته بشكل عام".

ولكن، لا يمكن نكران أن جميع الآباء والأمهات قد يرتكبون بعض الأخطاء خلال هذه الرحلة الجديدة.

وبهذا الصدد، قالت ليزلي بلاند، القابلة في My Expert Midwife، كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم"، "يجب أن نكون على دراية بالأساسيات التي نحتاج إلى اتباعها مع المولود الجديد. نحن نعلم كيفية دعم رؤوسهم والحفاظ على دفئهم وتغيير حفاضاتهم عند الحاجة. إلا أن هناك أيضا أشياء ينبغي علينا تجنبها تماما".

وشاركت ليزلي و8 خبراء آخرين أفكارهم حول الأخطاء الأكثر شيوعا التي يرتكبها الأهالي، والعواقب المحتملة لهذه الأخطاء، وكيفية تجنبها.

- اتباع الآخرين

قد تجد نفسك كأب أو أم جديدة في موقف يجعلك تقارن نفسك بالأهالي الآخرين.

ولكن لوسي شريمبتون، خبيرة النوم والرفاهية، تحث الآباء والأمهات على تجنب هذا الأمر قدر الإمكان.

وتقول: "لا تشعر بالضغط لاتباع روتين أو جدول زمني لشخص آخر. لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالتربية. ثق في حدسك واصنع إيقاعك الخاص".

- تدفئة الطفل المبالغ بها

مع اقتراب فصل الشتاء، ينبغي توخي الحذر من لف الطفل بالكثير من البطانيات.

وتقول بيب ديفيز، القابلة الشهيرة، إن "الإفراط في التغطية قد يؤدي إلى حرارة زائدة، وهو عامل خطر لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS). لذلك، من المهم اتباع إرشادات النوم الآمن".

- المبالغة في إلباس الطفل

عند الخروج، لا تبالغي في إلباس الطفل الكثير من الطبقات.

وتوضح فيرن هيل، خبيرة حمل الأطفال، أنه "يجب دائما إزالة طبقة واحدة عند وضع الطفل في حاملة الأطفال".

- التدخين

يعرف معظم الآباء والأمهات أنه يجب عدم التدخين بالقرب من الأطفال، ولكن ليزلي تضيف: "يجب عليك عدم لمس الطفل بعد التدخين. وحتى إذا كنت تدخن في الخارج، يجب غسل اليدين وتغيير الملابس قبل التعامل مع الطفل".

- اختيار الحليب فقط

يمكن استخدام حليب البقر في الطهي من عمر 6 أشهر، لكن تجنب تقديمه كمشروب رئيسي حتى يبلغ الطفل 12 شهرا، كما تنصح خبيرة التغذية شارلوت ستيرلينغ ريد.

- مرافقة الحيوانات الأليفة

يجب عدم ترك الأطفال حديثي الولادة بمفردهم مع الحيوانات الأليفة أو في الحمام. وتوصي ليزلي بأن يكون الطفل دائما تحت المراقبة لتجنب أي حوادث.

- تجاهل صحة الأمعاء

تعتبر صحة أمعاء الطفل حديث الولادة أمرا بالغ الأهمية لنموه.

وتقول لوسي أبتون، أخصائية التغذية للأطفال: "تؤثر ميكروبات الأمعاء بشكل كبير على جهاز المناعة ونمو الدماغ، لذلك يجب التفكير في تقديم البروبيوتيك المناسب".

- أخذ قيلولة أثناء الرضاعة

تحذر دانييل فيسي، مرشدة الرضاعة، من النوم أثناء الرضاعة على أسطح غير آمنة. من المهم الحفاظ على وعيك لتجنب أي مخاطر.

- تجاهل الألم

عند الشعور بأي ألم أثناء الرضاعة، فمن الضروري عدم تجاهله. تحتاجين إلى الدعم المناسب من مستشارة الرضاعة للتأكد من أن كل شيء يسير بشكل صحيح.

- القلق بشأن "الكثير من الحب"

يعزز الحب والتواصل الجسدي العلاقة ويعمل على تهدئة الطفل. لذا، ينبغي حمله واحتضانه بقدر ما يريد الأهالي.