حسين فهمي يكشف سراً لأول مرة عن أحد أعماله الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان حسين فهمي، في تصريحات له على هامش مشاركته في فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، عن سراً يذيعه للمرة الأولى حول أحد أعماله الفنية، مؤكداً أنه لا توجد منافسة بين مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة السينمائي، وكلاهما يكمل الآخر، وأن المهرجانات السينمائية مهمة وتصب في مصلحة الجميع.

وحول تكريم محمود حميدة خلال فعاليات المهرجان، قال: “محمود صديق ومجتهد واشتغلنا مع بعض كتير، وهناك أشياء متقاربة بيننا”.

تابع: “أنا مرة ركبت طقم أسنان في أحد أعمالي”، مشيرا إلى أن فيلم الملحد سيتم عرضه قريبًا.

وحول المكرمين في مهرجان القاهرة السينمائي، قال حسين فهمي، إن المهرجان سيشهد تكريم أحمد عز ويسري نصر الله، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالنجوم الصاعدين ودعمهم باعتباره كان صاعدًا في بداية مشواره الفني.

كان حفل افتتاح المهرجان قد شهد تقديم التحية لروح أبرز الراحلين في 2024، وهم صلاح السعدني، وشيرين سيف النصر، وجمال برسوم، والمنتجون الأربعة، حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي، وأحمد فرحات وضياء جاويش والملحن حلمي بكر وناهد رشدي.