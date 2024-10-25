بذكريات عن الفن والنقاد.. محمود حميدة يكشف أسرار صناعة السينما في مهرجان الجونة 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - احتفل النجم محمود حميدة بتتويجه بجائزة الإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، عبر ندوة حوارية موسعة أقيمت ظهر اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر، وأدارتها الفنانة مريم الخشت بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية والعالمية.

حرص على حضور الندوة المقامة ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان الجونة كل من حسين فهمي وصبري فواز ولبلبة وتارا عماد وبشرى ومحمود ياسين ونور النبوي، وأشرف عبد الباقي ورانيا يوسف وغيرهم.

محمود حميدة بصورة خاصة لسيدتي - تصوير أحمد يحيى

النقد أحد أصول صناعة التمثيل

وخلال الندوة علق الفنان محمود حميدة، على رفض أو تجاهل بعض من الممثلين لفكرة النقد، قائلا، إن الفنان أو الفنانة التي ترفض فكرة النقد القاسي وتتجاهلها، ليس لديه معرفة بأصل العملية التمثيلية، والقائمة على التسلية " الترفيه" وهذا الأمر ليس به" سيد" أو " مسود، مكملا" أي فنان يرفض أو يتجاهل النقد لديه خلل وعليه إصلاحه بنفسه وليس بواسطة أي شخص آخر".

ذكريات مع محمد خان

وخلال الندوة استعاد الفنان محمود حميدة، ذكريات بداياته في عالم التمثيل، وكيف تم اختياره لبطولة فيلم فارس المدينة، قائلا أن هذا الفيلم كان من إخراج وإنتاج محمد خان وفي ذلك الوقت لم يكن " خان " يعرفه خاصة وأنه كان لا يزال ممثلا في بداياته، لافتا أن ظروف هذا الفيلم كانت صعبة له بكل المقاييس بسبب عدم وجود مساعد معه، وعند طلبه لهذا الأمر انفعل عليه القائمين على العمل ومن بينهم " خان"..مضيفا" هو هيعمل نجم من أولها".

وأشار محمود حميدة إلى أن هذا الفيلم جعله يشعر بشقاء وتعب شديد، لأنه كان بصورة يومية يقوم بحمل حقيبة ملابس شخصيته بالعمل متجها بها لمكان التصوير وهو يستقل مواصلات عامة لعدم امتلاكه سيارة.

وتابع " الفيلم كان شقاء حقيقي، من كتر شيل الشنطة ظهري وجعني".

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محمود حميدة: كل ممثل له أسلوبه الخاص في التقمص

وكان للنجم الكبير محمود حميدة تجربة مميزة في فيلم " جنة الشياطين" والذي دفعه للقيام بخلع أسنانه، قائلا، أن الشخصية التي قدمها تطلبت هذا الأمر، خاصة وأنه كان شخص يمارس لعبة الرهان وعند خسارته يقوم بخلع أسنانه الذهبية التي وضعها مكان أسنانه الأصلية حتى يستكمل اللعب.

أما عن رفض بعض من الفنانين إحداث تغيير في ملامح شخصيتهم بسبب دور أو شخصية، علق قائلا: كل واحد ليه طريقة يشتغل بيها واسلوبه الخاص وكل واحد له مرجعية.

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