توم هولاند يسترجع ذكريات أول أعماله الفنية وتجسيده لشخصية Spider- Man

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - خلال مقابلة له مع " Good Morning America" إستعاد الفنان توم هولاند ذكريات بعض أعماله السابقة قبل أن يُحقق نجاحًا كبيرًا ويبقى معروفًا بإسم "Spider-Man"، وخلال اللقاء شاهد هولاند مقطع فيديو لنفسه أثناء التدريب على دوره بالمسرحية الموسيقية "بيلي إليوت" حيث لعب دور البطولة وجاء عرض المسرحية ابتداءً من عام 2008، وحينها تذكر بأنه وقع في مشكلة مع والديه لإساءة نطق إحدى الكلمات.

توم هولاند يتحدث عن مشاركته بعمل مسرحي عام 2008

كما شاهد الفنان توم هولاند نفسه مرة أخرى خلال المقابلة في فيلم "Spider-Man: No Way Home" عام 2021 حيث جسد شخصية "Peter Parker" خلال أحداث الفيلم وتحدث عن إرتجاله وأبطال الفيلم بضعة أسطر داخل الحوار في الفيلم.

وعن تجربة مشاركته ببطولة الفيلم قال لقد أحببت أن أكون في موقع التصوير مع هؤلاء الرجال ويكون لدي الحرية في اختلاق الأشياء والاستمتاع بها ، كما أشاد بـ جون واتس واصفًا إياه "مديرنا" موضحًا: "لأنه خلق بيئة ملهمة بشكل إبداعي لدرجة أننا حصلنا على بعض الأشياء الرائعة حقًا جعلتنا نستمتع كثيرًا معًا".

توم هولاند وحديثه عن إرتدائه زي Spider- Man للمرة الأولى

وأوضح توم هولاند بأنه بصفته من محبي شخصية "Spider-Man" وكونه جزءًا من الفيلم فكان عليه الحفاظ على أسرار حول الحبكة وذلك كان أمرًا صعبًا موضحًا: "لقد كان في الواقع معذبًا"، كما تحدث عن المرة الأولى التي ارتدى فيها زي "الرجل العنكبوت" مشيرًا إلى أنه لن ينسى ذلك اليوم أبدًا، قائلًا: "لقد كان رائعًا، لا يزال الأمر يبدو كأنه بالأمس فقط لقد استمتعنا كثيرًا أتذكر فقط الضحك والضحك والضحك".

مُضيفًا: "لقد كان وقتا جيدا، أنا ممتن لهؤلاء الرجال لقدومهم وقيامهم بعمل جيد ومشاركة تجربتهم معي"، وإختتم حديثه بأن الجزء الرابع من Spider-Man سيتم تصويره العام المُقبل.

توم هولاند يُشارك بأحدث أفلام كريستوفر نولان

وعلى جانب آخر كان قد تم الإعلان عن تجسيد الممثل توم هولاند دَور البطولة في أحدث أفلام المُخرج كريستوفر نولان، كما سينضم إلى بطولة الفيلم الفنان مات ديمون، ومن المنتظر أن يتم طرح الفيلم السينمائي الجديد في 17 يوليو عام 2026، والذي سيكون من إخراج كريستوفر نولان Christopher Nolan، والذي سيكتب السيناريو الخاص بالفيلم أيضاً. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الفيلم السينمائي الجديد.

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