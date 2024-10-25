عمرو دياب يتألق في حفل كامل العدد على مسرح الأرينا بالكويت.. شاهدوا أبرز اللقطات

لقطات من حفل الكويت

عمرو دياب من حفل أرينا الكويت الصورة من حسابه على إنستغرام

عمرو دياب من حفل أرينا الكويت الصورة من حسابه على إنستغرام

اعتزال عمرو دياب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - أحيا الفنان عمرو دياب ليلة أمس حفلاً غنائياً ضخماً في الكويت على مسرح أرينا، وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل الحضور، حيث بدأ كعادته بأغنية يا أنا يا لأ.وقدم عمرو دياب على مدار الحفل باقة من أجمل أغنياته التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور مثل يا أنا يا لا وده لو اتساب وبحبه وبرج الحوت ونقول إيه ووياه وشكراً من هنا لبكرة، وقمرين وتملي معاك.كما قام عمرو دياب بغناء ميدلي يضم أغاني نور العين وليلي نهاري و العالم الله، كما قدم ميدلي آخر غنّى فيه: يدق الباب وهي عاملة إيه وتنسى واحدة"، ثم قدم بعدها: يتعلموا ويا قمر قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.نشر عمرو دياب عدداً من الصور والمقاطع المصورة من الحفل وتصدر الترند، ونالت إعجاب عدد كبير من جمهوره ومحبيه.ومن جهة أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد، يوم الجمعة 8 نوفمبر المقبل، تحت شعار "حدث العام"، ويقدم خلاله باقة مميزة من أغانيه التي حققت نجاحاً كبيراً منذ بداية مشواره الفني.خلال الأيام الماضية تصدر عمرو دياب ترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما تم تداول مقطع مصور من حفل زفاف ابنة رجل أعمال في مصر، قال فيه إنه لن يشارك بالغناء في أي حفل زفاف آخر، وأن هذا الحفل هو الأخير له.عمرو دياب ظهر في مقطع الفيديو المتداول وهو يتحدث مع حضور حفل زفاف ابنة رجل أعمال سوري، أقيم مؤخراً في ساحة الأهرامات، وقال "ألف مبروك يا جماعة.. ده آخر فرح هعمله".إذا أعجبك الموضوع اقرأ أيضاً عمرو دياب يوثق أجواء حفل مدينة العلا وهذا ماقالهتابع عمرو دياب: "أنا بطلت أفراح بس ده عزيز عليا"، ولكن حتى الآن لم تصدر عن إدارة أعمال عمرو دياب أي توضيحات لحقيقة التصريح.يذكر أن عمرو دياب يعد المطرب الأعلى أجراً في حفلات الزفاف داخل مصر وخارجها، وشارك مؤخراً بحفل زفاف ملكة جمال لبنان مايا رعيدي والذي أقيم في أثينا، وظهر قبلها في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض.

يمكنكم متابعة: عمرو دياب يحيي حفل زفاف ملكة جمال لبنان مايا رعيدي

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