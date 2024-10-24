فعاليات منتظرة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.. إليكم تفاصيلها

هند صبري تتحدث عن مسيرتها الفنية

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يسرا وجلسة حوارية مع إسعاد يونس

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يوسف الشريف لأول مرة في مهرجان الجونة

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View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - تنطلق اليوم الخميس فعاليات الدورة السابعة منوالتي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، وهى دورة مميزة لكونها مليئة بالعديد من الفعاليات والأحداث الفنية الهامة ، كل هذه الأمور سوف نتعرف على تفاصيلها من خلال السطور التالية.أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركة الفنانة التونسية هند صبري بفعاليات المهرجان وذلك من خلال جلسة حوارية تتحدث فيها عن مسيرتها السينمائية والتي بدأتها منذ ثلاثين عامًا.ونشر الحساب الرسمي لـ مهرجان الجونة السينمائي بـ"إنستغرام" صورة للنجمة هند صبري أعلن من خلالها عن تفاصيل الجلسة الحوارية، وتم التعليق على الصورة بـ" عند الحديث عن أبرز مواهب وصناع السينما العربية وروادها، لا يمكن إغفال هند صبري، منذ دورها البارز في الفيلم التونسي الشهير صمت القصور - 1994، لم تكتفِ هند فقط بشهرتها كممثلة بارزة بل امتدت مواهبها لتشمل الإنتاج أيضًا، مع كل مشروع جديد تمكنت هند من صنع مكانة مميزة لنفسها، محققة العديد النجاحات التجارية والنقدية على حد سواء.وأضاف التعليق: "انتظروا هذا الحديث الشيق مع هند صبري في 27 أكتوبر الساعة 11 صباحًا، بإدارة خبير المهرجانات والصناعة شادي زين الدين.وتعد الفنانة هند صبري من أبرز النجمات في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، حيث قدمت العديد من الأفلام السينمائية مع كبار المُخرجين وأمام كبار الفنانين، ودومًا ما كانت تلك الأفلام تتناول عدد من القضايا الإجتماعية.كما كان للفنانة هند صبري العديد من المُشاركات بـ المهرجانات السينمائية العالمية من خلال أفلامها سواء بالسينما التونسية أووالتي وضعتها بمكانة خاصة بين نجوم جيلها من الفنانين، ويعود ذلك لإهتمامها الشديد بما تقدمه من أفلام سينمائية أو تجسيد للشخصيات المتنوعة.وتعد الجلسة الحوارية التي تديرها النجمة يسرا مع الممثلة ومقدمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس ، من أبرز الفعاليات التي سوف تقام على هامش فعاليات مهرجان الجونة بدورته السابعة.وحرصت إدارة المهرجان على الترويج لهذه الجلسه عبر الصفحة الرسمية لها على " انستغرام"، من خلال نشر صورة جمعت النجمتين، وتم كتابة تعليق عليه نصه: "سيسعد مهرجان الجونة السينمائي خلال دورته السابعة باستضافة الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس، في جلسة حوارية تديرها النجمة الأيقونية يسرا، للتعرف على أبرز محطات المسيرة المتنوعة لإسعاد، والتي قدمت خلالها العديد من الأدوار التي لا تُمحى من ذاكرة السينما. كما سنحظى بفرصة الاستماع إلى حديث شيق حول الصناعة وأبرز التحديات التي تواجهها وكيف يمكن تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. ترقبوا هذا اللقاء في السادس والعشرين من أكتوبر الحاليوحققت إسعاد يونس نجاحًا كبيرًا وقبولاً واسعا لدى الجماهير كفنانة بتلقائية وخفة ظلها وموهبتها، وثقافتها التي أهلتها للتأليف وكتابة السيناريو والحوار لعدد من الأعمال المهمة والناجحة، كان أولها فيلم "المجنونة" وبعده مسلسلها الشهير بكيزة وزغلول مع النجمة الكبيرة سهير البابلى والذى حقق نجاحاً منقطع النظير فكتبت نفس القصة لفيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول»، وحقق الفيلم أيضاً نجاحًا كبيرًا .من ناحية أخرى، خاضت الفنانة والمنتجة والكاتبة الكبيرة، إسعاد يونس، تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج «مساحة حرة» ثم بدأت برنامجها الناجح المميز «صاحبة السعادة» عام 2014، الذي حقق نجاحاً كبيراً وجماهيرية واسعة.يشارك النجم يوسف الشريف للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حيث يشارك في ندوة عنوانها الفن والدراما وعلاقتها بمجتمعنا وهل الإنتاج كافي في هذه النوعية؟الندوة يتشارك فيها النجم يوسف الشريف والنجمة نيللي كريم والمخرج كريم الشناوي، ومن المقرر أن يتواجد يوسف الشريف في حفل افتتاح المهرجان ويشارك في العديد من فعالياته ويشاهد عدد من الأفلام المعروضة خلاله أيضا.يمكنكم قراءة ..... فيديو.. التفاصيل الكاملة للدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائيومن أبرز المفاجأت في هذه الدورة أيضاً ، هو الحفل الموسيقي للموسيقار هشام نزيه، ولعل السبب وراء تميز هذا الحفل لكون تقديم " نزيه" للمرة الأولى حفل خاص لموسيقى أفلامه.ذكرت إدارة المهرجان تفاصيل الحفل: "استعدوا لتجربة استثنائية في مهرجان الجونة السينمائي، حيث سيعتلي المؤلف الموسيقي المرشح لجائزة الإيمي، هشام نزيه، المسرح لأول مرة على الإطلاق، لعزف مقطوعات من الموسيقى التصويرية لأفلام مثل "تيتو"، "إبراهيم الأبيض"، "الفيل الأزرق"، "تراب الماس"، "أولاد رزق" والمزيد، سيقدم موسيقاه برفقة أوركسترا كاملة بقيادة المايسترو أحمد فرج.. أكثر من مجرد حفل موسيقي - إنها رحلة مليئة بالقصص، والمشاعر، والألحان التي لا تُنسى. استعدوا لتجربة تمزج بين الموسيقى، والمرئيات، والعروض لتعيشوا ليلة لا تُنسى".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»