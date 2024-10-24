أفلام جديدة في دور السينما خلال أيام.. أبرزها الهوى سلطان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - تشهد دور العرض المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق مجموعة أفلام جديدة، بالتزامن مع بدء موسم أفلام الشتاء، وذلك لعددٍ من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، منة شلبي، شيرين رضا، ونور النبوي وغيرهم.

بعد تأجيل عام كامل.. "آل شنب" في دور السينما الأسبوع المقبل

ويُعد فيلم "آل شنب" أحد أبرز الأفلام المرتقب طرحها، خصوصاً وأنه شهد تأجيلاً أكثر من مرة على مدار عام كامل، حتى تقرر طرحه أخيراً للجمهور في دور العرض، اعتباراً من يوم 31 أكتوبر الجاري.

تدور أحداث فيلم "آل شنب" في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة "آل شنب" فيضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد تتجمع العائلة الكبيرة التي تتكون من 4 شقيقات، وأبنائهن وأحفادهن فتحدث العديد من المواقف الكوميدية بينهم.

يضم الفيلم كوكبة من النجوم من بينهم ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

يذكر أن فيلم "آل شنب" شهد عرضه الأول، ضمن فاعليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث نافس في مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، فيما تحدثت المخرجة آيتن أمين لـ"الخليج 365"، آنذاك عن كواليس العمل، موضحة أنها شهدت صعوبة بالغة بسبب عدد الممثلين الكبير والمشاهد الطويلة، لافتة إلى أن أكثر ما سعت إليه هو أن ينال العمل إعجاب الجمهور ويكون عند حسن ظنهم وأن يظهر بأفضل صورة ممكنة.

View this post on Instagram A post shared by Synergy Films (@synergyfilmsegy)

"الهوى سلطان" في دور العرض 6 نوفمبر

ثاني الأفلام المرتقب طرحها قريباً، هو "الهوى سلطان" بطولة الثنائي منة شلبي وأحمد داود، حيث سيطرح اعتباراً من يوم 6 نوفمبر المقبل، وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية.

ويشارك في البطولة كلّ من سوسن بدر، أحمد خالد صالح، وآخرون والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، فيما سيُقدم الفنان بهاء سلطان الأغنية الدعائية للعمل، والتي انتهى من تسجيلها قبل أسابيع قليلة.

View this post on Instagram A post shared by Sea Cinema Productions (@seacinemaproductions)

"الحريفة 2" قريباً

وبعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "الحريفة" في دور العرض مطلع العام الجاري، تستعد صالات السينما لاستقبال الجزء الثاني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث بدأت الشركة المنتجة في الحملة الدعائية، وكشفت عن البوسترات الأولى، وكذلك البرومو التشويقي.

"الحريفة 2" بطولة نور خالد النبوي، أحمد غزي، أحمد بحر "كزبرة"، نور إيهاب، نورين أبو سعدة، دونا إمام، مسعد منير، عمر جمعة وغيرهم، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

ودارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول "ماجد" نور خالد النبوي، الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية؛ فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم؛ فينضم إلى فريق المدرسة الذي يشارك في إحدى المسابقات، على أمل الفوز بجائزة كبرى.

View this post on Instagram A post shared by TVision (@tvisioneg)

آية سماحة تدخل في مغامرات بفيلم وداعاً حمدي

كما تستقبل دور العرض قريباً، فيلم "وداعاً حمدي"، حيث جرى إطلاق البوسترات الدعائية للعمل، ومن المقرر الكشف عن موعد طرحه في صالات السينما خلال أيام، وهو بطولة آية سماحة وشيرين رضا، كما يشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم، وهم: إنتصار، محمود السيسي. وعدد من ضيوف الشرف، منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد. والفيلم من تأليف السيد عبدالنبي، وإخراج محمود زهران، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

وتدخل آية سماحة، خلال أحداث الفيلم، في أجواء من المغامرة؛ حيث تظهر بزيّ صحفية مبتدئة تُدعى "تماضر"، وبسبب ظروف عملها والتي تجبرها على الذهاب إلى منزل شخص يُدعى "حمدي باشا" من أجل عمل لقاء صحفي، تجد نفسها متورّطة في الكثير من المواقف والحوارات، والتي تفوق قدرتها.

https://www.instagram.com/p/DBJoy7VNlV7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBJoy7VNlV7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBJoy7VNlV7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».