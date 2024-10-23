إنجي علاء تتألق في أحدث ظهور لها من حفل موسيقي بالأهرامات.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الكاتبة والمؤلفة إنجي علاء، جمهورها ومحبيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها ، من حفل جسور الإبداع بين مصر واليابان أمام الأهرامات، والذي أقامته سفارة اليابان بالقاهرة، بمنطقة الصوت والضوء.

ونشرت إنجي، صور وفيديو من الحفل الموسيقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "فعاليات جسور الإبداع بين مصر واليابان أمام الأهرامات، أبرزها الأداء المتميز لـ عمر خيرت".

أحيا الحفل الموسيقار عمر خيرت، والذي قدم عدد من المقطوعات الموسيقية مثل "رابسودية عربية"، و"مسألة مبدأ" و"في هويد الليل"، و"قضية عم أحمد" وسط تفاعل جماهيري كبير.

يذكر أن آخر مشاركات السيناريست إنجي علاء كانت بمسلسل "كوفيد- 25" بطولة الفنان يوسف الشريف وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

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