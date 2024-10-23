طارق الشناوي يهاجم الرقابة على المصنفات الفنية بسبب "آخر المعجزات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شن الناقد الفني طارق الشناوي، هجوما على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بسبب إلغاء عرض فيلم "آخر المعجزات" قبل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بـ 48 ساعة.

وكتب الشناوي، عبر حسابه على فيسبوك: "إلغاء عرض الفيلم القصير (آخر المعجزات) إخراج عبدالوهاب شوقي في اللحظات الأخيرة، وسحب الموافقة قبل إفتتاح مهرجان الجونة بـ 48 ساعة يؤكد أن الرقابة المصرية تعيش في لالالاند .. لا تدرك أن تلك القرارات العشوائية تضعنا أمام العالم في مواقف محرجة".

وأضاف طارق الشناوي: "أنتظر أن تراجع الرقابة موقفها، وتتوقف عن النفخ في الزبادي".

وكان مهرجان الجونة السينمائي، كشف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، والذي أقيم يوم 29 سبتمبرالماضي، عن فيلم افتتاح المهرجان وهو بعنوان "أخر المعجزات " - The Last Miracle، للمخرج عبدالوهاب شوقي.

فيلم آخر المعجزات - The Last Miracle مدته 20 دقيقة وتدور أحداثه حول "يحيى، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف. يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، ووقتها يهاتفه الشيخ المتوفي نفسه فجأة طالبًا لقاءه".