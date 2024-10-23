بالصور- رشاقة يارا السكري تبهر الجمهور بإطلالتها بفستان ضيق جداً

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري على متابعيها بإطلالة بغاية الروعة والجمال، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، فكانت ترتدي فستاناً طويلاً وضيقاً جداً باللون الرمادي، بكمين طويلين، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، تاركةً شعرها منسدلاً على كتفيها.



وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

