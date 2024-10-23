بالصور- هيا مرعشلي تقضي وقت رائعاً في باريس و تبزر أنوثتها و جمالها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي متابعيها بإطلالتها الأخيرة من العاصمة الفرنسية باريس، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها الأوقات المميزة التي قضتها على العشاء في أحد المقاهي و خطفت القلوب بإطلالتها و أنوثتها الرائعين.



وكانت ردت هيا مرعشلي على متابعة دعت عليها، وتمنت أن تحترق بسبب ملابسها، وذلك بعد نشر الممثلة اللبنانية صوراً لها بالكروب توب. وكتبت المتابعة: "الله ينتقم منك ويحرقك بالدنيا قبل الاخرة.. لك شوية وتنزعي حتى من تحت انتس ما عاد استحيتي؟؟؟ الله يمسخك ويبطش فيكي وتكوني عبرة لكل اللي متلك".

من ناحيتها شاركت هيا هذه الرسالة وكتبت ردها: "هل هذا نوع من أنواع الايمان والتعببر عن حب الله"، وتابعت في جملة أخرى: "ولا أنا من زمان مابستحي مافي شي جديد".

