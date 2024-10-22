بسمة بوسيل تنشر صورًا جديدة من حفل عيد ميلاد نجلها آدم بحضور تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة بسمة بوسيل والفنان تامر حسني بعيد ميلاد نجلهما آدم، ونشرت صورًا جديدة من الحفل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "اللهم إني أستودعك أولادي دائما وفي كل مكان غابت عنهم عيني وعينك لم تغب فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك وجلالك، اللهم يسر لهم كل عسير ووفقهم واجعل التوفيق حليفهم إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك أن تعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، وأجعلهم من المعافين من البلاء برحمتك يا الله".

يذكر أن، تامر حسني يخوض بطولة فيلم جديد بعنوان "ري ستارت" بطولة باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

على جانب آخر طرحت بسمة بوسيل قبل أشهر أغنية"البدايات" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهي إنتاج تامر حسني.

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