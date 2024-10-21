بعد طرح ألبومها.. شيرين عبد الوهاب تواعد جمهورها في بث مباشر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب عن استعدادها للظهور في بث مباشر عبر حسابها على تيك توك، وذلك بعد طرح كل أغاني ألبومها الجديد.

ووجّهت شيرين دعوة إلى جمهورها من خلال صفحتها على موقع “أكس”، طلبت منهم فيها إرسال الأسئلة التي يرغبون طرحها عليها عبر هاشتاج “أسأل شيرين Ask_Sherin”، حيث قالت: “منتظرة أسئلتكم من خلال هشتاج Ask_Sherin وهرد عليكم في لايف على حسابي على تيك توك”.

كما دعت شيرين جمهورها للمشاركة في استفتاء عبر صفحتها على “تيليجرام” لاختيار اسمًا لألبومها الجديد، مما يعزز تفاعلها المباشر مع معجبيها.

يُذكر أن شيرين طرحت مؤخرًا آخر أغاني ألبومها بعنوان “ابتسمت”، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحد زعيم، وتوزيع توما.