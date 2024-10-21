محمد فراج ينضم إلى السباق الرمضاني: “منتهي الصلاحية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان محمد فراج مؤخرًا على بطولة مسلسل درامي جديد بعنوان “منتهي الصلاحية”، الذي سيعرض خلال موسم دراما رمضان 2025. المسلسل يتألف من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح. يواصل صناع العمل حاليًا وضع اللمسات النهائية على القصة وترشيح باقي نجوم البطولة.

آخر أعمال محمد فراج السينمائية: فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال محمد فراج السينمائية هو فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. يجسد فراج دور حسن، الذي ينضم لفريق كرة القدم للمكفوفين ويتظاهر بالعمى من أجل السفر إلى أوروبا. الفيلم شاركت فيه النجمة نيللي كريم بدور صحفية تعيش قصة حب مع حسن.

ضم الفيلم مجموعة من النجوم مثل بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، وكان من تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.