فن ومشاهير

محمد فراج ينضم إلى السباق الرمضاني: “منتهي الصلاحية”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان محمد فراج مؤخرًا على بطولة مسلسل درامي جديد بعنوان “منتهي الصلاحية”، الذي سيعرض خلال موسم دراما رمضان 2025. المسلسل يتألف من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح. يواصل صناع العمل حاليًا وضع اللمسات النهائية على القصة وترشيح باقي نجوم البطولة.

آخر أعمال محمد فراج السينمائية: فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال محمد فراج السينمائية هو فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. يجسد فراج دور حسن، الذي ينضم لفريق كرة القدم للمكفوفين ويتظاهر بالعمى من أجل السفر إلى أوروبا. الفيلم شاركت فيه النجمة نيللي كريم بدور صحفية تعيش قصة حب مع حسن.

ضم الفيلم مجموعة من النجوم مثل بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، وكان من تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا