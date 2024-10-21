مريم الصبان في تعاون جديد مع لايف ستايلز ستوديوز: “هي نوايا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الفنانة المصرية مريم الصبان من تصوير أحدث أغانيها بعنوان “هي نوايا” في تعاون جديد مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.

الأغنية صُورت على طريقة الفيديو كليب في القاهرة تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي، في أول تعاون له مع الشركة.

أغنية “هي نوايا” تحمل اللهجة المصرية، وهي من كلمات إبراهيم شتا، ألحان معز علي، وتوزيع برونزي.

وفي حديث خاص لموقع شركة لايف ستايلز ستوديوز، عبّرت مريم الصبان عن سعادتها بهذا التعاون الذي يُعد الثالث لها مع الشركة، قائلة: “فخورة أنني مع شركة تهتم بكل التفاصيل، وأتمنى أن ينال الكليب إعجاب الجمهور عند طرحه.”