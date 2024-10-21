تقديرًا لعطائهم وإيمانًا بدورهم، “موسم الرياض” يمنح كبار السن الدخول المجاني لفعالياته

تقديراً لعطائهم وإيماناً بدورهم الجليل وحقوقهم المهمة، أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن منح موسم الرياض ٢٠٢٤ فرصة الدخول مجانًا لكبار السن (٦٠ عامًا فأكثر)، لمناطقه الترفيهية، وذلك من خلال إبراز تطبيق “توكلنا”.

ويمكن لكبار السن الدخول مجانًا إلى مناطق “بوليفارد وورلد”، و”رن واي”، و “وندر قاردن”، تضاف إليها المناطق المجانية الأساسية “الرياض زوو”، و”حديقة السويدي”، و”سوق الأولين”. فضلاً عن منطقتي “بوليفارد سيتي” و”فيا رياض” التي تسمح بالدخول من دون تذاكر مسبقة.

وسيكون الدخول إلى المناطق العامة من كل منطقة بحيث لايشتمل المناطق التي توفر مساحة يتم حجزها بناء على المقاعد مثل الحفلات الغنائية، والمسرحيات، ونزالات الملاكمة، والمصارعة والتجارب وغيرها، حيث تحتاج هذه الفعاليات إلى ترتيبات خاصة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تجربة كبار السن في موسم الرياض، ومنحهم فرصة الاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه.

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كما يأتي هذا الإعلان في إطار حرص موسم الرياض على تقديم تجارب مميزة لكافة الفئات المجتمعية، مع التركيز على جعل الموسم شاملاً ومتاحًا للجميع.