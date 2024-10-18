ملك قورة من أمام قبر جدتها: "علمتني كل حاجة حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شيعت الفنانة ملك قورة جثمان جدتها، اليوم الخميس، من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواها الأخير، والتي شهدت غياب والدتها الفنانة عبير منير.

ونشرت ملك، صورة من أمام قبر جدتها، بعد دفنها، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "اللهم أغفر لها وأرحمها وأرفع درجتها وأعظم أجرها وأتم نورها وأفسح لها في قبرها، وألحقها بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم".

وتابعت: "أرجو الدعاء لحبيبتي اللي علمتني كل حاجة حلوة، أول ليلة ليها لوحدها، بحبك يا أحلى أننا".

وأعلنت "قورة" خبر وفاة جدتها، وكتبت عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "ستوري" : "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني، أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين.. ادعولها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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