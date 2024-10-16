بعد ظهوره في مطعم الحبايب.. هذا ما قاله محمد يوسف عن فريق العمل

محمد يوسف عن مشاركته في مطعم الحبايب: يومين عسل

مطعم الجبايب

مشاركة درامية سابقة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:25 مساءً - عبّر الفنانعن سعادته ، وذلك عقب ظهوره كضيف شرف في حلقات مسلسل "" الذي يعرض حالياً، بمشاركة كوكبة من النجوم وهم، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري وآخرين والعمل من إخراج عصام عبد الحميد ، وتأليف مريم نعوم.ونشر الفنان محمد يوسف عبر صفحته على " فيسبوك" ، من كواليس المسلسل ظهر من خلالها برفقة عدد من النجوم وهم هدى المفتي والفنان أحمد خالد صالح، وعلق بالقول " من كواليس مطعم الحبايب كانوا يومين عسل مع كرو اجمل مايكون بحبكم جدا مطعم الحبايب".يمكنكم قراءة ... هدى المفتي لـ الخليج 365: مطعم الحبايب عالم جديد وشخصيتي في مفترق طرق واقعيةتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول المنافسة بين أصحاب المطاعم المختلفة في أحد الأحياء، إلى جانب إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم على رأسهم بيومي فؤاد، أحمد مالك، هدى المفتي، انتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري وآخرون والعمل من تأليف مريم نعوم ومن إخراج عصام عبد المجيد.وكان للفنان محمد يوسف تواجد مميز في مسلسل " الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان الأخير، والذي ظهر من خلاله بشخصية "صهبان" والتي نالت على إعجاب جمهور المسلسل لتقمصه لها بطريقة رائعة.ودارت أحداث العمل في إطار تاريخي في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، وشارك في العمل كوكبة من النجوم على رأسهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد وآخرين، والعمل من إخراج بيتر ميمي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.يذكر أنقد حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي للفيلم القصير في دورته الثالثة عن دوره في فيلم "إلى ريما"، وكشف " يوسف " وقتها من خلال تصريحات صحفية ، بأن فوزه بهذه الجائزة يعد الفرحة الثانية له بعد حصوله على تنويه لجنة التحكيم كأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى رد الفعل القوي والإيجابي من الجمهور الذي شاهد الفيلم، وهو ما لم يكن يتوقعه.

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