مي عز الدين تعتذر عن الكينج مع محمد إمام في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - بدأ الفنان محمد إمام تحضيرات مسلسله الجديد "الكينج" الذى يخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، وعلمت "الخليج 365" أن الفنانة مي عز الدين اعتذرت عن المشاركة في بطولة العمل بعدما كان مقرراً أن تشارك إمام البطولة ليبدأ صناع المسلسل البحث عن فنانة أخرى لتقديم دور البطولة أمام محمد إمام.
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مسلسل "كوبرا" أعاد محمد إمام إلى دراما رمضان في 2024 بعد غياب عامين، وتم عرض العمل في 15 حلقة، وشارك في بطولته محمود عبد المغني، مجدي كامل، أحمد فتحي، أحمد عبد الحميد، دنيا ماهر، كزبرة، ألحان المهدي، محمود البزاوي، وضيوف الشرف أوس أوس، هشام إسماعيل، محمد ثروت، منة فضالي، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.
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مي عز الدين تعتذر إلى محمد إماممسلسل "الكينج" من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم التي كانت ترغب في إعادة الرباعي محمد إمام ومي عز الدين ومحمد صلاح العزب وشيرين عادل للعمل سوياً بعد 11 سنة من تعاونهما سوياً في مسلسل "دلع بنات" الذي عُرض في شهر رمضان من عام 2014 والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، إلا أن مي عز الدين اعتذرت في النهاية عن المسلسل.
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يمكنكِ قراءة.. المداح والدشاش والأميرة.. أعمال ارتبطت بها مي عز الدين والنتيجة واحدة
مي عز الدين مع عمرو يوسف في مسرحية "قلبي وأشباحه"وفي سياق آخر، تعاقدت مي عز الدين على تقديم مسرحية جديدة بعنوان "قلبي وأشباحه" تجمعها بالفنان عمرو يوسف وذلك للعرض في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية 2025، لتسجل مي عز الدين تواجدها للعام الثاني في موسم الرياض بعدما قدمت النسخة الرابعة من مسرحية "زواج اصطناعي" والتي حظيت بجولة أيضاً داخل المملكة خلال العام الجاري.
ضيفة شرف "كوبرا" آخر ظهور لمي عز الدينيذكر أن مي عز الدين ظهرت في موسم دراما رمضان الماضي 2024 كضيفة شرف خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل "كوبرا"، الذي ظهرت من خلاله بشخصية صديقة "كوبرا"، الذي تشاركه في عمليات السرقة والنصب؛ فبعد هروب "كوبرا" من السجن، التقاها في الصحراء؛ حيث استولى على الأموال التي كان يخبئها في الرمال، ويستعد للسفر بصحبة صديقته خارج البلاد، بجواز سفر مزوّر.
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https://www.instagram.com/p/C5mmRxdoXI6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. محمد إمام ومي عز الدين أبرز الثنائيات العائدة في دراما رمضان 2025
مسلسل "كوبرا" أعاد محمد إمام إلى دراما رمضان في 2024 بعد غياب عامين، وتم عرض العمل في 15 حلقة، وشارك في بطولته محمود عبد المغني، مجدي كامل، أحمد فتحي، أحمد عبد الحميد، دنيا ماهر، كزبرة، ألحان المهدي، محمود البزاوي، وضيوف الشرف أوس أوس، هشام إسماعيل، محمد ثروت، منة فضالي، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».