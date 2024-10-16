بعد نجاح فيلمهما.. هاندا أرتشيل وباريش أردوتش يجتمعان من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الصحافية التركية بيرسين ألتونش، أن الممثلين التركيين هاندا أرتشيل وباريش أردتوش قد يجتمعان مجدداً في مسلسل جديد، يحمل عنوان “‏Reminder”، على منصة “ديزني بلس” الرقمية، بعد انتهائهما من تصوير فيلم “اتركه للرياح”.

وقالت ألتونش، إن الثنائي لا يزالان ‏في مرحلة قراءة السيناريو ولم يوافقا بعد على عرض “ديزني”، بحسب التسريبات.

وكتبت ألتونش عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “هجوم طموح من “ديزني بلس”… باريش أردوتش وهاندا أرتشيل يلتقيان في مسلسل بعد الفيلم، إذ يستعد مدير شركة “03Medya” سنر أيار لجمعهما للمرّة الثانية لصالح شركة “ديزني بلس” التي تستعد للعودة إلى القطاع بعد فترة انقطاع قصيرة”.

وأضافت: “يحمل سيناريو المسلسل اسم “Reminder”، من تأليف أحمد فاتان وأوزغور أونورمه، الذي كتب سابقاً مشروعي “فاطمة” و”عساف”، وسيتوّلى أيضاً إخراج المسلسل”.

يُذكر أن تصوير فيلم “اتركه للرياح” انتهى في شهر تموز (يوليو)، في مدينة تشيشمي التركية لصالح شركة الإنتاج “O3Medya”، وهو من كتابة سيلان ناز، ومن إخراج إنجين إردين.

وتدور قصة الفيلم حول “إيجي يازجي” (باريش أردوتش) و”أصلي مانسوي” (هاندي أرتشيل)، الوريثين لمجموعة شركات “يازمان”. تعيش “أصلي”، وهي الرئيسة التنفيذية لمجموعة الشركات، في اسطنبول، بينما يعيش “إيجي” في تشيشمي. بعد سنوات، يلتقيان وجهاً لوجه، والسبب هو مستقبل الشركة التي تواجه خطر الإفلاس.

ومن المقرر أن يتمّ إصدار الفيلم على شبكة “نتفليكس”، وسط الحديث عن عرضه للمرّة الأولى في الصالات السينمائية في أوروبا والشرق الأوسط قبل إصداره على Netflix.