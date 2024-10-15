الأميرة يوجيني تُعايد والدتها سارة فيرغسون بيوم ميلادها الـ65

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - بلغت دوقة يورك سارة فيرغسون، المعروفة باسم فيرغي، 65 عاماً، اليوم الموافق 15 أكتوبر، أصبحت سارة فيرغسون ضمن أشهر محاربي السرطان حول العالم خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد اكتشافها إصابتها به خلال العام الماضي، وبعدها حملت على عاتقها رسالة نشر التوعية بخصوص الكشف المبكر، الذي أنقذها من خطورة هذا المرض الخبيث، وجعلها تبدأ في العلاج المبكر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الأميرة يوجيني تتغزل بوالدتها

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نشرت الأميرة يوجيني، الابنة الصغرى لـ سارة فيرغسون، رسالة محبة، وأرفقتها بصور لوالدتها في منشور على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلَّقت قائلة: "يوم ميلاد سعيد لوالدتي الجميلة، فخورة جداً بشخصية الجدة والأم والمرأة التي أنت عليها، أنت مصدر إلهامنا، ومجرد الحديث معك يجلب لي الكثير من السعادة والدعم المذهل".

كيف احتفلت سارة فيرغسون بيوم ميلادها؟

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في يوم ميلادها، خرجت دوقة يورك بصحبة ابنتها الكبرى الأميرة بياتريس إلى لندن لحضور حفل غداء السيدات السنوي العاشر لمؤسسة ليدي جاردن لانجان، لجمع التبرعات لصالح مؤسسة رويال مارسدن للسرطان الخيرية. واحتفل الحضور بها، وأحضروا كعك يوم الميلاد لها باللون الزهري.

كانت الدوقة من أشد المؤيدين لأهمية الكشف المبكر عن السرطان من خلال الفحوصات، تحديداً بعد تشخيص حالتين للسرطان لها بين عامي 2023 و2024.



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سارة فيرغسون تأخذ خطوةً جديدةً في التوعية من السرطان

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نشرت سارة فيرغسون على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أمس، خبراً كونها أصبحت راعيةً للجمعية، وعلَّقت قائلةً: "سأفعل كل ما بوسعي للمساعدة في نشر أهمية الكشف المبكر".

وتستخدم الجمعية العلم لإنقاذ الأرواح، وهي المؤسسة الخيرية الوحيدة في المملكة المتحدة المخصصة بالتنبؤ بسرطان الثدي والوقاية منه.

وتابعت فيرغسون حديثها قائلةً: "من الصعب للغاية عندما يُقال لك إنك مصاب بالسرطان، ألا تدع عقلك يذهب إلى الأماكن الأكثر ظلمةً. لا يمكنك منع نفسك من التفكير في أنه حكم بالإعدام، والخوف مما ينتظرك وكيف ستشارك الأخبار مع عائلتك. شيء كان علي مواجهته مرتين في العام الماضي، عندما اكتشف تصوير الثدي بالأشعة السينية الروتيني، إصابتي بسرطان الثدي، وخضعت للعلاج الذي أنقذ حياتي وأثبت أهمية عدم تخطي مواعيد الفحص أبداً، قبل تشخيصي بسرطان الجلد الخبيث، وهو الشكل الأكثر عدوانية".

وأكملت: "كان تشخيص السرطان سيئاً بما فيه الكفاية ولكن المرور بكل هذه المشاعر مرتين في مثل هذا التتابع السريع كان أكثر صعوبةً، ورغم أن العلاج كان ناجحاً وأظهرت الاختبارات عدم انتشار المرض أو تكراره، ولكن أُدرك أنني لم أخرج من دائرة الخطر وسأضطر إلى إجراء فحوصات لبقية حياتي".



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رحلة سارة فيرغسون مع محاربة مرض السرطان

في يونيو 2023، أعلنت سارة فيرغسون دوقة يورك، عن تشخيصها بمرض سرطان الثدي، وذلك في البودكاست الخاص بها "Tea Talks"، الذي تم تسجيله قبل يومٍ واحد من إجرائها لعملية استئصال الثدي، الذي اكتشفته ضمن فحص روتيني أجرته، وحثت الناس من خلاله على ضرورة الخضوع للفحص.

وفي نهاية عام 2023، أعلنت عن تعافيها من سرطان الثدي، ولكن لم تكتمل فرحتها كثيراً، ففي يناير من العام الجاري، كانت تخضع لعملية جراحية ترميمية بعد استئصال الثدي، فطلب منها طبيب الأمراض الجلدية الخاص القيام بإزالة العديد من الشامات وتحليلها، وتم تحديد إحدى هذه الشامات على أنها سرطانية، وتتم معالجتها حالياً، وكانت قد تلقت أخباراً جيدة مؤخراً أن سرطان الجلد لديها لم ينتشر.



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