فنان شهير يعرض نفسه للإيجار أو البيع.. فما القصة؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - انضم الفنان تامر فرج إلى قائمة الفنانين الذين يعانون من البطالة وقلة فرص العمل والمشاركة في الأعمال الفنية الحالية، وأعلن ذلك من خلال منشور على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

تامر فرج عن قلة الفرص في الوسط الفني: أبيع نفسي

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تفاصيل الوعكة الصحية الأخيرة

آخر أعمال تامر فرج

شارك الفنان تامر فرج من خلال حسابه على "إنستغرام" صورتين له معلناً بطريقته الخاصة عن شكواه من قلة فرص العمل داخل الساحة الفنية، وعلق على الصور قائلاً: "فرصة للمنتجين والمخرجين للبيع أو للإيجار"، وأكمل: "ممثل محترف يصلح لجميع الأغراض (كوميدي/ تراجيدي/ اجتماعي/ إغراء/ خيال علمي)، وسيم مجتهد شوجر دادي يمثل بثلاث لغات كواليس فابريقة، للمعاينة والاستعلام المخابرة مع أدمن الصفحة".كان الفنانقد تعرض لأزمة صحية مفاجئة، في يوليو الماضي، واتضح أنه مصاب بالمرارة، ومن الضروري إجراء عملية جراحية بسبب تدهور حالته الصحية بشكلٍ مفاجئ، وخلال هذه الفترة؛ شاركجمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا بالعديد من الصور خلال رحلة العلاج.يُذكر أن آخر أعمال الفنانكان مسلسل "بقينا اتنين"، إخراج طارق رفعت، بطولة: شريف منير، رانيا يوسف ، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، ميمي جمال، عزت زين، ويوسف عثمان.

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