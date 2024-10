شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد يكشف عن سبب استمراره في التمثيل إلى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى هاريسون فورد عن السبب الذي يجعله لا يزال يعمل في التمثيل بنشاط، في دردشة جديدة مع Vanity Fair، سُئل فورد عما يحصل عليه من التمثيل الذي أبقاه بعيدًا عن التقاعد.

وأجاب فورد : "أحصل من التمثيل على اتصال بشري أساسي، أحصل على فرصة للتعامل مع أشخاص يتمتعون بمهارة وخبرة كبيرة، ومن الممتع العمل مع هؤلاء الأشخاص".



هاريسون فورد

فى سياق متصل عبر النجم الإسباني أنطونيو بانديراس عن سعادته بمشاركة الفنان الأمريكي هاريسون فورد في الجزء الخامس من سلسلة أفلام أنديانا جونز والذي يحمل اسم "Indiana Jones and the Dial of Destiny"، واصفا التجربة، بإنها كانت مختلفة ومميزة وجميلة وأنه استمتع بالعمل معه في هذا الجزء الذي يعد الأخير في السلسلة التي حققت من خلال أجزائها الأربعة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار، وذلك بعد مشاركة الثنائى في فيلم The Expendables 3 خلال عام 2014.