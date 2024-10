جون كوزاك يعيد نشر فيديو مجزرة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعاد الممثل الأمريكي جون كوزاك، نشر مقطع فيديو نشره الإعلامي باسم يوسف لمجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وعلق جون كوزاك على الفيديو الذي أعاد نشره عبر حسابه الرسمي على "X": "لقد تجاوز الأمر الفهم الأخلاقي، لماذا وكيف يمكن لأي شخص أن يدعم هذا الشر الخالص".

وكان جون كوزاك من أول المشاهير الذين دعموا القضية الفلسطينية منذ الحرب على غزة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وشن هجومًا ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بسبب تجاهله ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، وكان من أول النجوم الذي وقعوا عريضة طالبوا خلالها بوقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

يذكر أن جون كوزاك يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم التشويق "Fog of War"، وفيلم الكوميديا "My Only Sunshine".

