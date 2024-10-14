دونالد ترامب ينتقد فيلم "The Apprentice" ويهاجم المخرج ويصفه بـ"عديم الموهبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب فيلم الدراما والسيرة الذاتية "The Apprentice" الذي تدور أحداثه عن السيرة الذاتية لترامب وبدأ عرضه مؤخرًا في دور العرض الأمريكي والعالمي بعد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة وكان مرشحًا لجائزة "السعفة الذهبية".

نشر ترامب رأيه في الفيلم عبر حسابه على تطبيق "Truth" وهاجم خلاله مخرج الفيلم علي عباسي وفريق العمل وعلق: "فيلم مزيف وعديم المستوى كتب عني بعنوان (المتدرب)، هل لديهم الحق في استخدام هذا الاسم دون موافقة؟، إنها مهمة رخيصة وتشهيرية ومثيرة للاشمئزاز سياسيًا، الفيلم تم طرحه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مباشرة، لمحاولة إيذاء أعظم حركة سياسية في تاريخ بلادنا (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، كاتب هذه الكومة من القمامة جابي شيرمان هو شخص عديم الموهبة والذي فقد مصداقيته على نطاق واسع منذ فترة طويلة".

عنوان الفيلم "The Apprentice" مأخوذ عن عنوان برنامج واقع تليفزيوني يحمل نفس الاسم، عُرض لأول مرة عام 2004 من تأليف المنتج الإنجليزي مارك بورنيت، وقدمه رجل الأعمال دونالد ترامب، وتقوم فكرة البرنامج على مجموعة من الشباب الذين يحلمون أن يصبحوا رجال أعمال محترفين من خلال عدد من المهمات التي يقومون بإنجازها من أجل الفوز باللقب ومبلغ مالي يقدر بـ 250 ألف دولار، واستمر البرنامج لـ 15 موسم قام بتقديمها جميعًا دونالد ترامب حتى تم استبداله بالممثل وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر في الموسم الـ 15 عام 2017.

تدور أحداث فيلم "The Apprentice" بنهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات حول بداية مسيرة رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب بمساعدة المحامي روي كوهن، ويجسد ترامب بالأحداث الممثل الأمريكي سيباستيان ستان ويشاركه البطولة الممثل جيريمي ستروج ومارتن دونوفان، للمخرج الإيراني العالمي علي عباسي.

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