4 نجوم يغادرون منافسات موسم دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:49 صباحاً - شهدت الأسابيع القليلة الماضية تغيرات كثيرة في شكل موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد أشهر من التحضيرات، حيث توقف أكثر من عمل وتم تأجيله بعدما كان قد حجز مكانه في الموسم، إضافة إلى اعتذار عدد من الفنانين عن بطولة أعمال، كانوا قد تعاقدوا عليها وأصبحوا خارج المنافسات. وترصد "الخليج 365" أبرز الفنانين الذين غادروا منافسات موسم دراما رمضان المقبل، رغم تعاقدهم على بطولة مسلسلات جديدة.

منى زكي تغادر رمضان 2025

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البداية بالفنانة منى زكي، التي غادرت منافسات دراما رمضان 2025 في اللحظات الأخيرة، بعدما كانت تعمل على التحضير لمسلسل بعنوان ""، المكوّن من 15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، حيث اعتذرتعن عدم العمل؛ بسبب ارتباطها بتصوير المشاهد المتبقية من فيلم "الست" عن سيرة أم كلثوم، والذي يحتاج إلى مزيد من الوقت.

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وبعد اعتذار منى زكي عن مسلسل "ناقص ضلع"، قررت الشركة المنتجة استكمال التحضيرات للعمل والتعاقد مع بطلة أخرى، ووقع الاختيار على الفنانة نيللي كريم، لتحل محل منى زكي التي تغيب في موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد غيابها عن موسم رمضان 2024، حيث قدّمت آخر أعمالها مسلسل "تحت الوصاية" المكون من 15 حلقة في رمضان 2023، ومن إخراج محمد شاكر خضير أيضاً.

توقف مسلسل يوسف الشريف

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الفنان يوسف الشريف أيضاً غادر منافسات، رغم تعاقده على بطولة مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج صادق الصباح، وتم البدء في التحضيرات الأولى بالفعل، ولكن بشكلٍ مفاجئ توقف العمل لأسباب إنتاجية، وخرج من الموسم، لتتأجل عودةلدراما رمضان إلى إشعار آخر.

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ويغيب يوسف الشريف عن الدراما التلفزيونية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان 2021. وقد شارك في بطولته: أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميرنا نورالدين، إسلام جمال، ديانا هشام، وهاجر الشرنوبي، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

هنا الزاهد تغيب مجدداً وتأجيل مسلسلها

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الفنانة هنا الزاهد خرجت أيضاً من منافساتبعدما تقرر تأجيل مسلسها الجديد "" المكوّن من 15 حلقة، والذي يأتي من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وذلك رغم التحضيرات وبدء التعاقدات مع الأبطال، حيث وجدت الشركة أن المسلسل يحتاج إلى وقت أطول، لا سيّما أنه تطلّب الكثير من عمليات الجرافيك، ولذلك تم تأجيل المسلسل.

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ومع تأجيل مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي" وخروجه من منافسات موسم دراما رمضان 2025، يستمر غياب هنا الزاهد عن دراما رمضان للعام الرابع على التوالي، حيث كان آخر ظهور لها في رمضان خلال مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام عام 2021، وفي هذه السنوات قدمت بطولة أكثر من عمل على المنصات، إضافة إلى وجودها القوي في السينما.

صبا مبارك تنضم إلى قائمة المغادرين

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الفنانة صبا مبارك انضمت إلى قائمة النجوم المغادرين لمنافسات، حيث خرجت بشكلٍ رسمي، بعدما كان مقرراً تقديمها مسلسلاً جديداً من بطولتها بعنوان "الوهم"، من تأليف أيمن الشايب وإخراج وائل فرج، إلا أن صناعه قرروا تأجيل عرضه، خاصة أنتتواجد في الأوف سيزون بعمل آخر "وتر حساس"، المقرر عرضه يوم 27 أكتوبر الحالي، والمقرر استمرار عرضه حتى نهاية هذا العام، لاسيّما أنه مكوّن من 45 حلقة، إضافةً إلى ارتباطها بمسلسل "220 يوم"، المقرر عرضه على منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة.

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