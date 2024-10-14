أول تعليق للفنان خالد عبد الرحمن على الصور المتداولة لتعرضه لحادث

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - علق فنان الإنسانية خالد عبد الرحمن على صور متداولة له خلال مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تعرضه لحادث سير، حيث صدمت فتاة سيارته على طريق عام، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس".

خالد عبد الرحمن: الحادث وقع من عامين

آخر نشاطات خالد عبد الرحمن الفنية

كشف الفنان السعودي خالد عبد الرحمن عن حقيقة الصور المتداولة له والتي تكشف تعرضه لحادث سير، من خلال مشاركة مقطع فيديو عبر حسابه على "إكس"، قال من خلاله: "تلقيت رسائل كثيرة للاطمئنان علي بعد التعرض لحادث والبعض أرسل لي الصور". وأوضح: " هذا الحادث وقع منذ عامين أو أكثر ومجرد دقشة بسيطة وانتهى الموضوع والله يجزاها خير اللي نشرت الموضوع، الناس يعتقدون أنه حديث وهو غير ذلك". وأكمل: "الله حمانا وحماهم وحماكم إن شاء الله، الموضوع بسيط جداً حبيت أنوه عن ذلك".يستعد الفنانلطرح برومو أغنيته الجديدة "اتأملك" وبعدها بأيام سوف تطرح الأغنية كاملة عبر حسابه الشخصي على يوتيوب. كما أطلق مؤخراً أغنية "الوفا والمودة" من كلمات عبد الرحمن أحمد الناصر وألحان حسين قريش.

وتقول كلمات الأغنية: "من عنا القلب قلي وش يفيدك عناه.. لا انت ماخذ كثير ولا انت ماخذ قليل.. ودي أفهم حقيقه ويش انا في رجاه.. دامك اللي علي درب المشقه دليل".

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