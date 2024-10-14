مي كساب تحسم الجدل حول مشاركتها في مسلسل العتاولة 2: لازم نقفل الموضوع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:00 مساءً - حسمت النجمة مي كساب الجدل حول مشاركتها في مسلسل "العتاولة" بجزئه الثاني، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، وذلك خلال لقاء تلفزيوني على هامش تكريمها في ملتقى "نجم العرب".

مي كساب توضح حقيقة مشاركتها في "العتاولة 2"

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قالت الفنان مي كساب من خلال لقاء مع "عرب وود": "عشان نقفل كلام في الموضوع دا نهائي.. أنا متفقة مع المخرج أحمد خالد موسى من آخر أسبوع في تصوير العتاولة 1 أني مش هبقي موجودة في الجزء التاني". وأضافت: "أنا شايفة أني خلاص قدمت كل حاجة في شخصية عائشة، وأنا كممثلة عملت كل ألوان التمثيل واستخدمتها في الشخصية، فمفيش أي حاجة تانية جديدة ممكن أقدر أقدمها في الشخصية تاني في المسلسل".

الجدير بالذكر أن الفنانة مي كساب كانت قد أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية، دون الكشف عن تفاصيل، وهي الجراحة الثانية بعد الكشف مؤخراً عن خضوعها لجراحة تكميم المعدة لاستعادة رشاقتها، ونشرت مي كساب صورةً لها على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، وظهرت وهي بملابس التجهيز لدخول غرفة العمليات، وعلَّقت على الصورة قائلة: "عملية بسيطة كده الحمد الله.. ادعولي".

آخر نشاطات مي كساب الفنية

كانت آخر أعمالالغنائية أغنية بعنوان "قطة"، وشاركها في الكليب الخاص بالعمل الممثل مؤمن نور، وقد حققت الأغنية رواجاً كبيراً فور طرحها، وتصدر اسمترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما تداول جمهورها عدداً من مقاطع الأغنية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

أغنية "قطة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، والكليب من إخراج رامي عادل، وحرصت مي كساب على الترويج لأغنية "قطة" قبل أيام من طرحها، وكان الجمهور ينتظر هذه الأغنية.

من جهةٍ أخرى، شاركت مي كساب في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، من خلال مسلسل "العتاولة"، وشاركت في بطولته إلى جانب: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبدالله، هدى الأتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر. كما ظهرت كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات مسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد وأسماء جلال.

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