ماذا قال محمد القفاص عن تجربة إخراجه لـ"عندما يعشق الرجال"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:00 مساءً - شارك المخرج محمد القفاص متابعيه بوستر مسلسل "عندما يعشق الرجال"، واحتوى البوستر على أبطال العمل المشاركين، وأعتبر تجربة إخراجه لهذا المسلسل تجربة يعتز بها كثيراً، وسيتم عرض العمل في 16 أكتوبر 2024 على منصة stctv، وعلق وكتب: "عندما يعشق الرجال، تجربة أعتز بها كثيراً".

مسلسل عندما يعشق الرجال

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آخر أعمال المخرج محمد القفاص

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هو من ﺇﺧﺮاﺝ، ومن بطولة نخبة من الفنانين من أبرزهم الفنان تركي اليوسف، محمد القس، سعيد قريش، فاطمة الشريف، شيماء سبت، مبارك خميس، نجلاء العبدالله، أمين الصايغ، سلوى الجراش، عمران العمران، متعب فوزي، شفيقة يوسف، عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عمل للمخرج محمد القفاص هو مسلسل "في مثل هذا اليوم"، والذي دارت أحداثه الدرامية حول هدى التي كانت تعتقد بأنها تعيش حياة هادئة سعيدة مع أبنائها، ولكن فجأة وبدون أن تتوقع يظهر شخص في حياتها يؤثر عليها ويقلب كل شي وتتوالى الأحداث، والعمل من إخراجومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علي دوحان، ومن بطولة نخبة من الفنانين من أبرزهم الفنانة هبة الدري، يعقوب عبدالله، عبدالله بهمن، فهد باسم، روان مهدي، صمود المؤمن، أحمد النجار، في الشرقاوي، روان العلي، طلال باسم، شهد عبدالله، وزينب كرم.

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