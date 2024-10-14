في لحظة توتر نيكول كيدمان تُبعد يد سلمى حايك: "لا تلمسيني"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - التوتر والقلق قد يدفعان بعض الأشخاص للقيام بردود فعل مختلفة ومتباينة، مثل إظهار الغضب، القيام بحركات لا شعورية باليدين، الابتعاد عن الموقف المسبب للتوتر، وهذا ما تعرضت له النجمة العالمية نيكول كيدمان مع النجمة سلمى حايك أثناء التقاط بعض الصور في أسبوع الموضة في باريس.

نيكول كيدمان يبدو عليها التوتر

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في مقطع فيديو تناقلته الصحف والمواقع العالمية، شارك Daily Mail لقطة تبدو لا شعورية من النجمة نيكول كيدمان، البالغة من العمر 57 عاماً، تجاه زميلتها سلمى حايك، البالغة من العمر 58 عاماً، عندما كانا في عرض Balenciga- التي يمتلكها زوج سلمى حايك- من أسبوع الموضة في باريس في 30 سبتمبر الماضي، حيث وقفت النجمتان أمام المصورين لالتقاط الصور مع النجمة كاتي بيري، وما إن شرعت كيدمان للمغادرة، استخدمت سلمى حايك يدها بلمسة بسيطة لتوجيه كيدمان نحو الكاميرا بينما كانت كيدمان تدير ظهرها للمصورين. وعندما لمستها حايك برفق، ردت كيدمان بدفع يد حايك بعيداً.

ثم انحنت كيدمان لتقبيل بيري ثم تبادلت بضع كلمات مع حايك قبل أن تبتعد. وفي حين أنه من غير الواضح ما الذي قيل بالضبط، إلا أنه بعد أن انتقلت كيدمان، سمعنا حايك وهي تقول: "نعم من فضلك. نصيحة". فرد عليها شخص ما، ربما كيدمان، "أنتِ لست بحاجة إليها". فردت حايك: "أنا بحاجة إليها"، كما لاحظ المعجبون من خلال الفيديو عبارة "لا تلمسيني" التي وجهتها نيكول كيدمان إلى سلمى حايك.

لم تُظهر سلمى حايك أي رد فعل أو توتر، بل قامت باستكمال تصويرها مع كاتي بيري.

نيكول كيدمان تكسر فترة الحداد وتظهر في أسبوع الموضة في باريس

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في يوم الإثنين 30 سبتمبر، كسرت الممثلة العالمية نيكول كيدمان فترة الحداد بعد وفاة والدتها، وحضرت عرض دار الأزياء الفرنسية Balenciaga، لعرض المجموعة النسائية الجديدة لربيع وصيف 2025 ضمن أسبوع الموضة بباريس، وظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأسود، ولوحت بيدها وأرسلت القبلات للمعجبين الذين أظهروا لها الحب الإضافي والمواساة، وذلك بسبب وفاة والدتها، كما قدموا لها التعازي أيضاً.

ارتدت كيدمان، البالغة من العمر 57 عاماً، فستاناً أسود ضيقاً بياقة عالية مع تفاصيل تشبه الشريط شكلت ذيلاً خلفها، كما أضافت أكسسوارات سوداء بالكامل، مثل الجوارب والكعب العالي وحقيبة صغيرة، بالإضافة إلى مجوهرات من ديفيد يورمان.

يُذكر أنه في العام الماضي، تم تعيين كيدمان كواحدة من سفراء Balenciaga الجدد، وقالت كيدمان في ذلك الوقت: "كانت بالنسياغا معي في بعض الأحداث الأكثر تميزاً في حياتي، من حفل زفافي إلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار"، مضيفة أنها تتطلع إلى خلق المزيد من الذكريات معاً.

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