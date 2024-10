في لحظة توتر نيكول كيدمان تُبعد يد سلمى حايك: "لا تلمسيني"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - التوتر والقلق قد يدفعان بعض الأشخاص للقيام بردود فعل مختلفة ومتباينة، مثل إظهار الغضب، القيام بحركات لا شعورية باليدين، الابتعاد عن الموقف المسبب للتوتر، وهذا ما تعرضت له النجمة العالمية نيكول كيدمان مع النجمة سلمى حايك أثناء التقاط بعض الصور في أسبوع الموضة في باريس.

