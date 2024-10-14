موعد أولى حفلات موسم الرياض لفؤاد عبد الواحد وعائض وجواد العلي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - تم الإعلان عن موعد أولى حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة والذي سيحييه ثلاثة فنانين وهم الفنان فؤاد عبد الواحد وعائض وجواد العلي. الحفل سيكون في 17 أكتوبر 2024 على مسرح أبوبكر سالم في البوليفارد ستي، ونشر حساب شركة بنش مارك المنظمة للحفل بوستر الحفل وعلق وكتب: "جمهور الرياض الحبيب، أول حفلاتنا في موسم الرياض مع النجوم جواد العلي، فؤاد عبدالواحد وعايض في ليلة مميزة بانتظاركم"، كما نشروا بوستر الحفل وكتبوا: "تم طرح تذاكر حفل الفنان جواد العلي والفنان عايض والفنان فؤاد عبدالواحد".

كما نشر حساب موسم الرياض البوستر وعلق وكتب: "إطلاق تذاكر حفلة الفنان فؤاد عبدالواحد والفنان عايض والفنان جواد العلي".

نشاطات الفنان عايض

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آخر نشاطات الفنان فؤاد عبد الواحد

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الفنان جواد العلي

وكان الفنان عايض قد أطلق مؤخراً أغنية جديدة له حملت عنوان "ما هدا بالي" من كلمات محمد الخاجة وألحان جهر، ويستعد أيضاً لإحياء حفل غنائي بالكويت في 31 من شهر أكتوبر الحالي 2024 مع الفنانة أصيل هميم، وائل جسار، ومها فتوني على مسرح الأرينا كويت.وكان الفنان فؤاد عبد الواحد قد أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات كان منها حفله مع آمال ماهر بمدينة الطائف، وحفل آخر معها في مدينة أبها على مسرح جامعة الملك خالد، وجاءت هذه الحفلات ضمن حفلات جولة المملكة، وكانت برعاية برنامج جودة الحياة وتنظيم شركة بنش مارك، كما أحيا حفلاً مع الفنانة يارا،‬ ضمن مهرجان دار الزين‬ بمدينة العين بالإمارات العربية المتحدة، وحفلاً مع الفنانة أنغام بالكويت.اما الفنان جواد العلي فهذه أولى حفلاته بموسم الرياض حيث لم يسبق أن أحيا حفلاً بالموسم.

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