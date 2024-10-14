أحمد عز يخوض تجربتين جديدتين في مسلسل واحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم أحمد عز لخوض تجربتين جديدتين في عمل درامي واحد، حيث يقدم لأول مرة مسلسلًا قصيرًا مكوّنًا من عشر حلقات سيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية. كما يخوض عز تجربته الثانية عبر هذا المسلسل في تقديم الكوميديا الدرامية، وهو تغيير لافت في نوعية الأعمال التي اعتاد تقديمها.

يجري عز حاليًا جلسات تحضيرية مع الشركة المنتجة لاختيار فريق العمل المناسب للمسلسل، والذي من المتوقع أن يجذب اهتمام الجمهور بسبب طابعه الكوميدي غير المعتاد في مسيرته.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد عز الدرامية كانت مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”، الذي عُرض في رمضان 2022، وضم نخبة من النجوم مثل كريم عبد العزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، وخالد الصاوي. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

أما على صعيد السينما، فكان آخر ظهور لأحمد عز في فيلم “ولاد رزق”، الذي شارك في بطولته مع عمرو يوسف، آسر ياسين، ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف البارزين مثل تايسون فيوري، كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي.