“يبحث عن الترند ويُقحم الدين في الفن”.. عمر كمال في مرمى الإنتقاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الناقد الفني عماد يسري انتقادًا لمؤدي المهرجانات عمر كمال، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يبحث عن الترند والشهرة من خلال إثارة الجدل، سواء بإقحام الدين في الفن أو بتصريحاته المثيرة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ليسري في برنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2.

وقال يسري: “عمر كمال بيحب يعمل ترند كل شوية، ومن فترة قال إن كليبه مع إحدى الراقصات والدته مرضتيش بيه، ومكانش يعرف الكلام ده، لكن والدته طلعت بعدها ونفت التصريح ده بالكامل.”

وأضاف الناقد أن عمر كمال غالبًا ما يقحم الدين في الفن، وهو أمر غير مقبول لدى الكثيرين. وأشار إلى تصريحات كمال قبل شهور، حين قال إن والدته رفضت الذهاب إلى بيت الله بسبب شكوك حول مصدر أمواله التي أتت من عمله في الملاهي الليلية.

واستغرب يسري من تساؤل عمر كمال حول ما إذا كانت أمواله حلال أم حرام، في حين أنه ينفق منها على والدته المنتقبة، معلقًا: “أنت راضي على أهل بيتك فلوس حرام وبتتكلم عن الخير.. أنت لازم تعيد تفكيرك.”

جدير بالذكر أن برنامج “تفاصيل” يعرض أيام الأحد، الاثنين، والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر فضائية صدى البلد 2، وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، حيث يستضيف البرنامج عددًا من نجوم الفن للحديث عن أعمالهم الفنية وحياتهم الشخصية.