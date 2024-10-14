بالصور – نجل أيمن زيدان يدخل القفص الذهبي بعيداً عن الإعلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد علاقة حب دامت لسنوات، إحتفل الممثل حازم زيدان والممثلة لمى بدور بحفل زفافهما بعيداً عن الضجة الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا الخبر السعيد من خلال صورة للنجمين ظهر فيها إبن النجم السوري أيمن زيدان، وهو يحتضن حبيبته في إحدى الأماكن العامة، وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: “مباركة قلبية لحازم ولمى زفافهما الميمون ألف مبروك”.

واكتفى الممثل السوري وعروسه بتأكيد الخبر من خلال ردّها على تهنئة زملائهما عبر خاصية الستوريز، ظهر في إحداها ما يشبه كارت الدعوى للزفاف، يحمل اسميّ حازم ولمى مع رموز عفوية لعريس وعروس، ولكنهما لم تنشرا إلى الآن أي من صور زفافهما.

ويبدو أن الثنائي قد حرص على إتخاذ كامل الاجراءات للحفاظ على سرية زفافهما وتفاصيل اطلالة العروس، ولكن من المؤكد أنهما احتفلا بزفافهما في فندق فخم في دمشق، وقد تم تجهيز الصال بالورود الملونة والديكورات الفخمة وقد شاركهما فرحتهما مجموعة من النجوم السوريين.

وكان الثنائي قد أعلنا قبل فترة أنهما يعيشان قصة حب وكانا ينشران صورهما معاً، ويشيران إلى علاقتهما أما بقلب وعبارة “الحب” أو ايموجي لخاتم الزفاف.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر السعيد وتمنوا للعروسين السعادة في حياتهما الزوجية، وطالب العديد منهم بنشر صورهما عبر السوشيال ميديا.