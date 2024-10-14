يوسف الشريف يلتقي نيمار: “صورة للتاريخ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان المصري يوسف الشريف متابعيه بصورة تجمعه مع نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”. الصورة حظيت بتفاعل كبير من المتابعين، حيث علق الشريف ببساطة على الصورة: “نيمار”، ما أشعل ردود الفعل السريعة من جمهوره.

ومن بين التعليقات التي جاءت على الصورة: “العالمي”، “وحشنا فنك الجميل”، “صورة للتاريخ”، “فخر العرب”، “ملوك العالم”، و”القيصر والساحر”، في إشارة إلى الشريف ونيمار.

على صعيد آخر، يستعد يوسف الشريف للعودة إلى السينما بفيلم جديد يحمل عنوان “ديربي الموت”، بعد غياب دام 7 سنوات، إذ كان آخر أعماله السينمائية فيلم “بني آدم” الذي عُرض في عام 2018.

يُذكر أن فيلم “بني آدم” شارك فيه عدد من النجوم، من بينهم أحمد رزق، دينا الشربيني، هنا الزاهد، ومحمود حجازي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.