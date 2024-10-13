نيمار يقدم التحية للمستشار تركي آل الشيخ في افتتاح "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، ولاعب نادي الهلال السعودي نيمار على حضور فعاليات افتتاح "موسم الرياض" الذي يقام مساء اليوم السبت بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وسط تغطية إعلامية ضخمة.

نشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو ظهر خلاله اللاعب نيمار فور وصوله أحد نزالات الملاكمة الذي تقام على هامش حفل الافتتاح، وحرص على تقديم التحية للمستشار تركي آل الشيخ.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر الجاري حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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