شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يتابع مستجدات استراتيجية تطوير المناطق الاقتصادية واللوجيستية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مسئولي قرية البضائع في مطار الرياض، بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية.

يأتي ذلك في أولى جولاته خلال الزيارة الخارجية للملكة العربية السعودية، على هامش مشاركة هيئة قناة السويس في المنتدى اللوجيستي العالمي الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الفترة من( 12_ 14 أكتوبر) في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض.

شملت الزيارة تفقد قرية البضائع في مطار الرياض والتعرف عن قرب على الخدمات اللوجيستية المقدمة من قبل الجهات السعودية في الموانئ البحرية والمطارات، كما اطلع الفريق ربيع على استراتيجية تطوير المناطق الاقتصادية واللوجيستية في المملكة العربية السعودية ومستجدات مشروع القطار العربي للتبادل التجاري الداخلي بين الدول الخليجية.

خلال اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على أهمية استثمار العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية والسعودية نحو تحقيق التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية بين البلدين، مشيدا بما تشهده المملكة العربية السعودية من طفرة كبيرة نحو تعزيز آليات النقل الذكي و النقل المتعدد الوسائط في الربط التجاري بين أطراف المملكة والدول الشقيقة المجاورة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التحديات الراهنة التي يشهدها سوق النقل البحري في ضوء توترات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر يفرض ضرورة التعاون بين كافة الأطراف المعنية والتنسيق المشترك لتقليل تأثيرات الأزمة وهو ما يتوافق مع أهداف المنتدى اللوجيستي العالمي الذي يسعي لمناقشة التحديات واستثمار الفرص في منظومة الخدمات اللوجيستية العالمية.