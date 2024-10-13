بالفيديو- رقص نبيلة عبيد فى حفل الإعلان عن مسلسل "جذوة" أول بطولاتها في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد عن كواليس الحفل الذي أقيم على هامش انضمامها للمسلسل السعودي "جذوة" في الرياض، ويعد أولى بطولاتها الدرامية السعودية وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

نشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص لحظة استقبالها من قبل القائمين على الفيلم وسط أجواء احتفالية وعلقت: "من حفلة الإعلان عن مسلسل جذوة، اتفرجوا، بحبكم".

وأعلنت نبيلة عبيد انضمامها لفريق عمل مسلسل "جذوة" ونشرت صور من المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض للإعلان عن تفاصيل المسلسل وعلقت: "والبداية كانت من الرياض، حيث أقيم أمس المؤتمر الإعلامي للإعلان عن مسلسل جذوة الذي سوف أقوم ببطولته مع عدد من النجوم بين مصر والسعودية، وهو أول مسلسل سعودي أشارك بتقديمه وسعيدة لكونه من إنتاج الكاتب والمنتج السعودي خالد الراجح، مساكم برائحة البخور العربي".

حرصت النجمة نبيلة عبيد على حضور فعاليات منتدى الأفلام السعودي في نسخته الثانية، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على نفس التطبيق ظهرت خلاله مع عدد من أبرز المنتجين وصناع السينما منهم المنتج أحمد السبكي.

يذكر أن آخر مشاركات النجمة نبيلة عبيد كان بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020 وشاركها البطولة النجمة نادية الجندي، الفنانة القدير سميحة أيوب، الفنانة الكبيرة هالة فاخر، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، إخراج وائل إحسان.