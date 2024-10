هكذا احتفل ريان رينولدز بيوم ميلاد صديقه هيو جاكمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 01:25 مساءً - وافق يوم أمس السبت 12 أكتوبر يوم ميلاد النجم هيو جاكمان، حيث بلغ عامه الـ 56، ولهذه المناسبة شارك صديقه ريان رينولدز- الذي شارك جاكمان بطولة فيلم Deadpool & Wolverine- مجموعة من الصور التي تجمعهما توثيقاً ليومه الكبير.

ريان رينولدز وهيو جاكمان في مجموعة من الصور

بعد وقتٍ قصير من احتفال النجمين بيوم ميلادهما المشترك في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، شارك ريان رينولدز مجموعة من الصور التي تجمعه بصديقه هيو جاكمان، متمنياً له يوم ميلاد سعيد. هذه الصور يعود بعضٌ منها للماضي، في حين بدا عليهما الابتسامات والضحك.

تضمنت مجموعة الصور أيضاً لقطة لأقنعة الأبطال الخارقين الخاصة بكل من الثنائي، بالإضافة إلى ظهور قصير لزميلهما في فيلم Deadpool & Wolverine وصديقهما المقرب شون ليفي.

في الشريحة الأخيرة، أضاف رينولدز لقطة بالأبيض والأسود لنفسه وجاكمان وهما يميلان إلى بعضهما البعض بينما يبتسمان برفق. وأرفق رينولدز مع الصور التعليق التالي: "آمل أن نتمكن من القيام بذلك حتى نبلغ التسعين من العمر. يوم ميلاد سعيد هيو جاكمان. سنوات عديدة. الكثير من المغامرات".

ولم يكتف رينولدز بمنشوره لصديقه، بل قام أيضاً بتهنئته عبر قصص إنستغرام الخاصة به، حيث شارك لقطة منفردة لجاكمان على أنغام أغنية "Power to Believe" لفرقة The Dream Academy.

وإلى جانب الصورة، أضاف الممثل اقتباساً من فيلم Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark: "ليست السنوات، يا عزيزي. إنها المسافة المقطوعة" - بالإضافة إلى إشارة إلى أحد أكثر أدوار جاكمان شهرة خارج فيلم Wolverine، وهو P. T. Barnum في فيلم The Greatest Showman. وكتب: "يوم ميلاد سعيد للواحد والوحيد، Greatest Showman".

احتفال مسبق بيوم ميلاد النجمين

في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أقام المخرج والممثل شون ليفي احتفالاً خاصاً لصديقيه النجمين ريان رينولدز وهيو جاكمان بمناسبة يوم ميلادهما الذي يقع في شهر أكتوبر، فبينما يوافق يوم 12 أكتوبر يوم ميلاد هيو جاكمان، يوافق يوم 23 أكتوبر يوم ميلاد ريان رينولدز.

ولهذه المناسبة، أحضر ليفي كعكة يوم الميلاد للنجمين المزينة بالورود، وشارك ثلاث صور عبر حسابه بإنستغرام، الأولى لرينولدز وجاكمان يحملان الكعكة، أما الثانية والثالثة فللأصدقاء الثلاثة. وأرفق ليفي في تعليقه على المنشور التالي: " أكتوبر هو أفضل شهر ليوم ميلاد الأصدقاء، يوم خريفي مثالي للاحتفال مبكراً مع اثنين من أفضل الأصدقاء".

