سارة فيرغسون تصف كيت ميدلتون في كلمتين.. ماذا قالت عنها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، قامت كيت ميدلتون يوم الخميس الماضي 10 أكتوبر- اليوم العالمي للصحة النفسية- برفقة زوجها الأمير ويليام، بأول مشاركة ملكية لها منذ إعلانها انتهاء علاجها الكميائي، حيث حرص الزوجان على مواساة أسر ضحايا عملية الطعن الجماعي التي وقعت في التاسع والعشرين من شهر يوليو للعام الحالي، والتي راح ضحيتها 3 أطفال "ست سنوات وسبع سنوات وتسع سنوات"، وأسفرت عن إصابة 10 أطفال آخرين خلال وجودهم في أستوديو لتعليم الرقص.

وقد قامت ميدلتون وويليام بمقابلة أهالي الضحايا بشكلٍ شخصي وخاص، بالإضافة لمقابلة معلمتهم التي أُصيبت هي الأخرى في الهجوم جراء محاولتها حماية الأطفال.

سارة فيرغسون معجبة بقوة كيت ميدلتون وهكذا وصفتها

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وعن هذه الخطوة التي قام بها أمير وأميرة ويلز، وصفت سارة فيرغسون، دوقة يورك، كيت ميدلتون بكلمتين: "شجاعة وجريئة"، وقالت الدوقة Channel 5 News يوم الجمعة: "إنها خطوة شجاعة وجريئة ومن الرائع أن نراها. ستلهم هذه الخطوة وتساعد تلك الأسر الفقيرة. هذا ما يجب أن ننظر إليه، الشجاعة والشجاعة والشجاعة".

سارة فيرغسون تُشيد بفيديو تعافي كيت ميدلتون من السرطان

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في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، وخلال مقابلة لها مع مجلة The Sun، أشادت سارة فيرغسون بفيديو تعافي كيت ميدلتون من السرطان ووصفته بأنه "مذهل". وفي حديثها في حلقة يوم الخميس من برنامج This Morning، أشادت فيرغسون برحلة كيت مع مرض السرطان، ومقطع الفيديو الذي أعلنت فيه انتهاء العلاج الكيميائي، ووصفته بأنه "أمر لا يُصدق".

تجربة الإصابة بالسرطان لسارة فيرغسون

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حاربت سارة فيرغسون مرض السرطان مرتين، كشفت دوقة يورك أنها تعتقد أن تشخيص إصابتها بالسرطان كان "حكماً بالإعدام" وأن تصوير الثدي الروتيني "أنقذ حياتها". وقد عولجت فيرغسون من نوعين من السرطان، حيث خضعت لاستئصال الثدي بسبب سرطان الثدي في عام 2023، وفي عام 2024، أعلنت أنها تم تشخيصها بسرطان الجلد الخبيث.

وقالت دوقة يورك في وقتٍ سابقٍ إنها بمساعدة ابنتيها بياتريس ويوجيني تمكنت من البقاء إيجابية ويبدو المستقبل مشرقاً. واستطردت: "لقد كانت فترةً صعبةً، ولم أخرج من الغابة بعد. لقد خضعت لعملية استئصال ثدي واحدة وعملية إعادة بناء الثدي، بينما تمت إزالة الورم الميلانيني الخبيث والمنطقة المحيطة به وفحص الشامات الأخرى بحثاً عن السرطان. بفضل حب ودعم عائلتي، وخاصة ابنتي بياتريس ويوجيني، بقيت إيجابية وأبلغت أن توقعاتي جيدة".

وأضافت: "أخبرني أطبائي أنه لا ينبغي لي استخدام عبارة "خالية من السرطان"، لكن العلاج كان ناجحاً وأظهرت الاختبارات عدم انتشار المرض أو تكراره. لقد تصالحت مع حقيقة أنني سأضطر إلى إجراء فحوصات لبقية حياتي".

وقالت دوقة يورك المعروفة باسم فيرغي، إنها ملتزمة بمساعدة الآخرين، حيث إنها مصممة على المساعدة في رفع مستوى الوعي حول مدى أهمية التحقق من سرطان الثدي.

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