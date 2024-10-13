أميرة أديب تكشف عن هوية حبيبها وتنشر فيديو يوثق لحظاتهما المميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 01:25 مساءً - قررت الفنانة الشابة أميرة أديب أن تكشف عن هوية حبيبها الذي أعلنت الارتباط به منذ أيام عبر السوشيال ميديا، وقامت بنشر مقطع مصور عبر حسابها على تيك توك، كشفت من خلاله عن ملامح حبيبها وظهر الثنائي في العديد من اللقطات السعيدة المميزة التي جمعتهما.

أميرة أديب تظهر برفقة حبيبها

كتبت أميرة تعليقاً على المقطع قالت فيه: "‏بما إني اكتشفت أنكم كلكم المفتش كرومبو ‏أنزل براحتي بقى"، ولم تكشف أميرة عن أي تفاصيل تخص حبيبها من ناحية اسمه أو جنسيته ولا حتى طبيعة عمله.

وتلقت أميرة أديب الكثير من التهاني من جمهورها ومحبيها وتمنوا لها السعادة في حياتها الشخصية، وطالبها البعض بالكشف عن قصة الحب التي جمعتهما وطريقة تعارفهما.

@amiraadeeb ‏بما إني اكتشفت أنكم كلكم المفتش كرومبو ‏أنزل براحتي بقىwe fell in love in october - girl in red

كانت أميرة أديب نشرت منذ أيام صورة رومانسية لشاب معها ظهرت منه ذقنه فقط لتكشف من خلالها أنها تعيش حالة حب مع شخصٍ ما، وقبل نشرها لهذه الصورة بساعات كتبت منشوراً عبر ستوري حسابها على إنستغرام قالت فيه: "أنا نفسي أشارك معاكم حاجة عمري ما شاركتها قبل كدة بس مكسوفة".

علاقة أميرة أديب بوالديها

أميرة أديب ظهرت مع صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس خلال الأيام الماضية، وتصدرت الترند بعد هذا اللقاء خاصةً وأنها كشفت عن المنهج الذي اعتمده والداها خلال تربيتها، وقالت إنها اعتادت على الاستقلال منذ طفولتها، وهو الدرس الذي تعلمته من والديها منال سلامة والمخرج عادل أديب.

وروت موقفاً تتذكره من طفولتها قالت فيه: "أهلي ربوني إني أعتمد على نفسي، أول مرة سافرت لوحدي كان عندي 12 سنة معرفش إزاي، من وأنا صغيرة بيقولولي أنتِ هتدرسي برا فهاتي درجات كويسة، دي حاجة كنت عارفة انها هتحصل، وعارفة إن أنا هتكيف مع أي مكان".

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وأكدت أميرة أنها بالفعل غادرت لأمريكا وفرشت بيتاً هناك عاشت فيه مع 8 فتيات، وكانت وقتها مستعدة لأن تعيش بمفردها، وكشفت أن أسرتها علمتها ضرورة العمل والاستقلال المادي، وأصبحت منذ عمر مبكر تتولى شراء أي رفاهيات لنفسها مثل جيتار أو موبايل وغيرها من الأشياء غير الأساسية.

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