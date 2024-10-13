أناقة نور الغندور تلفت أنظار متابعيها بإطلالتها الجديدة وسعر خيالي لحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور عيون متابعيها بإطلالتها الجديدة، وخطفت الأنظار من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال بغاية الجمال، فقد إرتدت كروب توب ضيق باللون الأبيض ذات اكمام قصيرة مع سروال جينز ضيق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكيا هادي اظهرت من خلاله جمال وجهها، مع نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.



و حملت نور بيدها حقيبة من دار أزياء Hermes، وصل سعرها إلى 44,590 دولار.

وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".

