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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الإعلامية السعودية لجين عمران باخر إطلالة لها على الجمهور من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة اثناء إستمتاعها بوقتها في الساحل الشمالي، إرتدت فيه فستاناً أبيض طويل وواسع ذات تصميم رائع، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً رائعاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
و حملت لجين في يدها حقيبة من دار أزياء Hermes وصل سعرها إلى 38,500 دولار.
و في وقت سابق، إحتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران باليوم الوطني السعودي من خلال جلسة تصوير خاصة نشرتها عبر حسابها الخاص،ظهرت فيها باللباس السعودي التقليدي، و علقت على منشوها بالقول:
"شـعبك خلقه الله للأحـلام تــحــقيــق
ف امر الملك سلمان ساس الـــزعامه
..
يقـــــودنا مــحـمـد لــروس الشــواهـــيق
مـــــحـمــــد يــــقــول.. ومــــانثنّي كـــلامـــه
..
عــنــد الــسعودي هــمةٍ كنـــها طـــويـــق
مــا دام ابو ســــلمــان لــطويــــق هــامه".
كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران تستمتع بوقتها في الساحل الشمالي بفستان أبيض رائع..و سعر حقيبة يدها الخيالي سيفاجئكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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