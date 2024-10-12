كواليس تصوير المشاهد الأولى من مسلسل جودر: مشهد يجمع ياسر جلال ووليد فواز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - بدأت التحضيرات لموسم دراما رمضان 2025 تجري على قدمٍ وساق، ويُعتبر مسلسل جودر من أوائل الأعمال التي بدأ تصويرها خلال الفترة الحالية.

بدء تصوير جودر 2

خلال الساعات الماضية، كشف الفنان وليد فواز عن بداية تصوير العمل بشكلٍ فعلي، ونشر عبْر حسابه الشخصي على إنستغرام مقطعاً مصوراً من لوكيشن التصوير، وظهر في المقطع وهو يرتدي ملابس شخصية سالم التي يقدّمها خلال أحداث العمل، وظهر بعدها مع بطل العمل ياسر جلال وأشاد بالتعاون معه.

وحمّس وليد الجمهور لانتظار الموسم الجديد من جودر، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وكتب تعليقاً قال فيه: "استنوا عودة قوية جداً للجزء التاني من مسلسل جودر!".

View this post on Instagram A post shared by Waleed Fawwaz _وليد فواز (@walidfwaz)

هذا وقد تفاعل متابعو وليد فواز مع هذا الفيديو، وأبدى عدد كبير منهم حماسهم لهذا العمل، وطالبه البعض بالاستمرار في نشر كواليس التصوير. وعلى ما يبدو، أن هذا الموسم أيضاً سينتمي لنوعية المسلسلات التي تدور في 15 حلقة فقط.

قصة وصنّاع الموسم الأول من جودر

الجزء الأول من العمل تم عرضه في موسم رمضان 2024، وقد حقق نجاحاً جماهيرياً وقتها. ويندرج" ألف ليلة وليلة" إلى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها، وتدور أحداث المسلسل حول شخصيةالمصري، الصياد الذي تتعاقد معه مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، ثم يدخل في شبابه في صراع مع أشقائه بعد وفاة والده، الذي قام بالتفريق بين أبنائه الثلاثة؛ لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، ثم تُحاك ضده العديد من المؤامرات.

مسلسل جودر هو مسلسل ملحمي مكوّن من 15 حلقة، ومن بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، رشوان توفيق، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، وفاء عامر، تارا عماد، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم آيتن عامر. والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري.

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