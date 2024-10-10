قبل هاجر أحمد.. نجوم استقبلوا أبناءهم في 2024 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - على مدار الأشهر الماضية استقبل عدد من النجوم أبناءهم الجدد، وحرصوا على مشاركة جمهورهم ومتابعيهم عبر السوشيال ميديا بصور كشفت عن فرحتهم وسعادتهم بزيادة عدد أفراد أسرتهم، وإليكم أبرز النجوم الذين شاركوا محبيهم لحظات استقبال أطفالهم.

هاجر أحمد تفاجىء الجمهور بنجلها آدم

رزقت الفنانة هاجر أحمد، بمولودها الثاني آدم خلال الأيام الماضية، وأعلنت هاجر الخبر بعدما نشرت عبر إنستغرام صورًا لها من داخل غرفة العمليات، بصحبة زوجها والمولود الجديد، وعلقت على الصور بقولها "ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إمامًا.. ادم أحمد الحداد.. 26 سبتمبر 2024".

كانت هاجر أحمد، قد كشفت عن حملها، قبل ولادتها بأيام قليلة عن طريق نشر صورتين تجمعها بزوجها وطفلتهما الأولى، وظهرت هاجر أحمد في الصور بملامح حمل واضحة، كما علقت قائلة: قلوبنا ممتلئة، وعائلتنا تنمو".