شاهد اللقطات الأولى من حفل زفاف حازم زيدان ولمى بدور.. ظهرا بفيديو يرقصان برومانسية وانسجام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:24 صباحاً - نشرت الممثلة لمى بدور عبر حسابها على إنستغرام الفيديو الأول من حفل زفافها من الممثل حازم زيدان وشاركته معه على صفحته على إنستغرام. وظهر العروسان وهما يرقصان بفرح وانسجام ورومانسية. وارتدت العروس لمى بدور فستاناً ساحراً منحها إطلالة رائعة مع تسريحة وماكياج ناعمين. فيما أطلّ حازم زيدان ببدلة بيضاء.

وكان حازم زيدان ولمى بدور قد ارتبطا بقصة حب منذ ست سنوات عندما التقيا بفيلم "أمينة" الذي جاء من إخراج والد حازم الفنان أيمن زيدان. حينها انطلقت شرارة الحب بينهما توجت بزواجهما مؤخراً.

فيديو العروسين لمى بدور وحازم زيدان

الفيديو الذي نشرته لمى بدور وشاركته مع زوجها حازم زيدان، وبديا رومانسيين وهما يرقصان بانسجام، حاز على إعجاب متابعيهما حيث تلقيا تعليقات التهنئة والأمنيات بسعادتهما ومنهم الفنانة نور علي التي علقت بوضع قلوب حمراء.

وكان حازم زيدان ولمى بدور قد تزوجا في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق بحضور والد العريس أيمن زيدان وعدد كبير من النجوم ومنهم سعد مينا ويزن السيد وزوجته لمى الرهونجي، ورنا الأبيض وعبير شمس الدين وروعة ياسين حيث قامت الأخيرة بنشر على ستوري حسابها على إنستغرام، صورة جمعتها مع زميلتيها عبير شمس الدين ورنا الأبيض من حفل الزفاف. كما نشرت صورة لها مع الفنان أيمن زيدان وعلقت على الصورة قائلة "أستاذي ومعلمي أيمن زيدان وأغلا الناس على قلبي مبروك زواج حاتم ولمى ويا رب شوف الفرحة بعيونك". وتلقى العروسان التهاني من العديد من أصدقائهما الفنانين ومنهما شكران مرتجى وساندي نحاس اللتين هنأتا العروسين عبر ستوري حساب العروسين على إنستغرام.

View this post on Instagram A post shared by Titan Group (@titan.group.sy)

هكذا بدأت قصة حب حازم زيدان ولمى بدور



تعارف حازم زيدان ولمى بدور تم منذ ست سنوات وتحديداً بفيلم "أمينة" في العام 2018 الذي أخرجه الفنان أيمن زيدان. وتجدر الإشارة إلى أن حازم كان متزوجاً من قبل من الفنانة المصرية نهى عابدين في العام 2014 وتطلقا بعد ثلاث سنوات في العام 2017. ولهما ابن وحيد يدعى أيمن.

صورة حازم زيدان ولمى بدور في مسرحية "فابريكا"

https://www.instagram.com/p/Bh7fYZ8B0yN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Bh7fYZ8B0yN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Bh7fYZ8B0yN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حازم زيدان وصف لمى بدور بأجمل العبارات

يصف الفنان حازم زيدان لمى بدور أنها كتلة من الحنان والإحساس والصبر. ويتابع حديثه عن مدى حبه لزوجته لمى بدور في حديث سابق له. وعن وصفه إياها أنها كتلة من الصبر ذكر السبب لأنه يدرك كم تتحمله وأنه شخص غير سهل ومزاجي جداً وهي شخص واعي ومثقف إلى أبعد الحدود وتحب عملها ووفية. وتحدث أن تعارفهما جاء أثناء تصوير فيلم "أمينة" من إخراج والده الفنان أيمن زيدان. وذكر أنه أعجب بها وحاول التقرب منها. وحصل الاعجاب المتبادل.

أعمال حازم زيدان ولمى بدور

ورث حازم زيدان موهبة التمثيل من والده أيمن زيدان وأعمامه الممثل وائل زيدان والممثل الراحل شادي زيدان. وبدأ التمثيل مبكراً حيث شارك بعمر التاسعة بمسلسل مع والده بعنوان "يوم بيوم". درس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. ودرس أيضاً الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما في مصر حيث تعرف إلى زوجته السابقة نهى عابدين. لحازم العديد من المسلسلات منها "أيام الدراسة"، "بقعة ضوء"، "وهم"، "سوق الورق"، "أصوات خافتة"، "مواسم الخطر" وغيرها الكثير.

أما أعماله السينمائية فهي "مطر أيلول"، "ليلى والذئاب"، "السابعة والربع مساء" وغيرها من الأفلام. وشارك بمسرحيات "الحكايا الثلاث"، "فابريكا"، "راجعين"، "مهادر بريسان"، "برلمان" و"سوبر ماركت".

وأطلّ حازم زيدان مؤخراً بدور زيد في المسلسل التركي المعرب "لعبة حب". ويطلّ حالياً مع والده الفنان أيمن زيدان بالمسلسل التركي المعرب "العميل" بدور بلال.

أما لمى بدور فدرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. وتمتلك موهبة تمثيلية لافتة شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية السورية منها "شهر زمان"، "كواليس أحمر"، "صرخة روح"، "غيوم داكنة"، "الكبير أوي بالجزء السابع"، "أيام الرصاص"، "الفرسان الثلاثة"، و"ورد أسود". وشاركت في العديد من الأفلام:" لص بغداد"، "غيوم داكنة"، "حكاية دمشقية"، و"هالة والملك." وشارك حازم زيدان ولمى بدور في مسرحيتي "سيرك" و"فابريكا" وغيرهما.

مسرحية "سيرك" جمعت بين حازم زيدان ولمى بدور

https://www.instagram.com/p/CsoF8U2semA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CsoF8U2semA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CsoF8U2semA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».