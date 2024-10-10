إيمان العاصي بفستان جرئ ولقاء الخميسي رفقة زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

ظهرت أسما شريف منير، بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بمكياج أنيق.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل، متابعيه، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة له وظهر فيها مرتديا ملابس كلاسيك.

إيمان العاصي

خطفت الفنانة إيمان العاصي، الأنظار إليها بفستان جرئ بأحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت أنيقة.

ركين سعد

شاركت الفنانة الأردنية ركين سعد، متابعيها، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

ساندي

نشرت المطربة ساندي، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل من متابعيها.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي برفقة زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

لقاء سويدان

استعادت الفنانة لقاء سويدان، ذكرياتها في لبنان، ونشرت صورة قديمة لها، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لبنان".