برنامج إكس فاكتور .. لجنة تحكيم خارج التوقعات للموسم السابع

ياسر رشاد - القاهرة - تعود حلقات برنامج X FACTOR لاكنشاف المواهب الغنائية في موسمه الجديد، مع عدد كبير من المواهب الغنائية بمختلف اللغات واللهجات من مختلف أنحاء الدول العربية.

لجنة تحكيم برنامج X FACTOR في موسمه السابع

تضم لجنة تحكيم برنامج X FACTOR في موسمه السابع الفنان راغب علامة والملحن فايز السعيد والفنانة رحمة رياض.

يعتبرX FACTOR هو التجربة الثانية لـ رحمة رياض في لجان التحكيم، حيث سبق وأن شاركت في برنامج “عراق أيدول” خلال موسميه الأول والثاني في عامي 2021، 2022.

كان الموسم السابق من X FACTOR يضم الثالاثي عبد الله الرويشد وأنغام وراغب علامة، بعد توقف للبرنامج دام لـ 10 سنوات وحقق نجاحًا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية.

تفاصيل عودة إكس فاكتور بعد 8 سنوات

كان الموسم الادس من البرنامج عودة قوية بعد غياب 10سنوات ، قُدمت فيها عدد من المواسم الناجحة مع أشهر نجوم الغناء.

قُدم الموسم الأول والثاني مع أنوشكا وخالد الشيخ ونيللي وميشال إلفتريانس

والثالث كان مع وائل كفوري وكارول سماحة وحسسن الجسمي.

أما الرابع فكان مع إليسا وراغب علامة ودنيا سمير غانم.

وكان الخامس قبل التوقف شارك فيه كلا من نجوى كرم وماجد المهندس وصابر الرباعي ودنيا سمير غانم.