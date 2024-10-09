شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 19 .. ليلى ووليد يهددان شعبان لإحضار أوارق إدانة أكرم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل برغم القانون اتصال وليد (هانى عادل) بالمحامى شعبان (إيهاب فهمى) ويهدده بالأوراق التى تدينه وتدخله السجن والتي حصل عليها من عشة المُزوِر، ويقابله هو وليلى (إيمان العاصى)، ويطلب وليد من شعبان إحضار البطاقة المزورة باسم أحمد الدسوقى والخاصة بأكرم (محمد القس) ويمهله أسبوعا لإحضار الأوراق التى تثبت تزوير أكرم.

برغم القانون الحلقة 19

وفى جانب آخر، تذهب فاتن (رحاب الجمل) إلى منزل والد زوجها ياسر (وليد فواز) وتحصل على نصف الذهب الذى يخبئه زوجها ولكن يظهر لها ياسر بعدما خرجت من المنزل ويكتشف حصولها على الذهب ويأخذه منها، أما بريهان (فرح يوسف) فتدخل في مشادة مع ابنتها زينة (جسيكا حسام الدين) وتصفعها على وجها بعدما وجدها وليد مع صديقها وتتعاطى برشام مخذر، لتقرر زينة الذهاب إلى والدها أكرم.

شعبان يستعين ببدوى (ياسر عزت) من أجل سرقة الأوراق من أكرم ويعده بمساعدته في الحصول على الـ 50 مليون جنيه من أكرم وتسهيل أمور هروبه خارج مصر.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم